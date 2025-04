Messi no pudo evitar la primera caída del Inter Miami: Mascherano sale decepcionado

El entrenador del Inter Miami F.C., Javier Mascherano, afrontó este miércoles su primera derrota de la temporada como algo que "tarde o temprano iba a llegar", aunque sostuvo que lo importante es recuperarse para ganar en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf frente al LAFC.



"Sabía que tarde o temprano iba a llegar (refiriéndose a su primera derrota de la temporada). Lo más importante es recuperarnos y pensar en el partido del domingo ante Toronto y en que el miércoles ganemos el partido y podamos pasar la eliminatoria", dijo en una rueda de prensa posterior al encuentro frente a LAFC en el que perdió por 1-0.

"Fue un partido que esperábamos. Sabemos que LAFC tiene buenos jugadores en ataque que pueden marcar la diferencia, pero los controlamos bien durante casi todo el partido", agregó el entrenador argentino.



El equipo no tuvo su mejor noche, no supo encontrar los espacios, mientras que los angelinos "jugaron muy bien en defensa" y pese a haber creado algunas situaciones en la segunda mitad, "no fueron claras" y estuvieron demasiado forzadas, precisó.

"No estuvimos claros en ataque, pero los jugadores intentaron anotar de muchas maneras hasta el final y dominaron el partido. Tenemos que aceptar la derrota, pero sabemos que tenemos otro partido en Miami con nuestra gente", sostuvo.



En un partido parejo en el que apenas hubo situaciones, LAFC supo encontrar el gol "en una situación en el segundo tiempo medio aislada".



"Nos duele perder pero estamos en carrera y (la vuelta es) en nuestra casa, con nuestra gente. Podemos hacer un buen partido y darle vuelta, no tengo duda de eso", sentenció Mascherano.