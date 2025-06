Messi no se olvidó de James y le reclamó sus quejas sobre la Copa América 2024

Sin embargo, las cámaras de la transmisión internacional captaron un cruce de palabras entre ambos capitanes. Aunque ambos se tapaban la boca mientras hablaban, uno de los que se vio claramente que decía fue James, que repitió varias veces "Yo no dije eso".

Aunque el contexto del partido era muy lejano a lo sucedido en la Copa América, todo hace pensar que el capitán de la albiceleste le manifestó al colombiano sus declaraciones de hace unos meses. Allí James había apuntado que el equipo argentino recibió algunas ayudas en la final jugada en Miami hace casi un año.

Para el ex Barcelona, las palabras de la ex figura del Real Madrid no fueron bien recibidas. El capitán colombiano generó bastante disgusto en suelo argentino cuando insinuó que el conjunto campeón del mundo había sido favorecido en el pasado torneo continental.

Messi se mostró bastante incómodo durante todo el partido y acabó perdiendo protagonismo pese a que su equipo terminó igualando a uno en una desconcentración de la defensa colombiana. El partido no fue nada amable para la figura del rosarino.