Messi no se olvidó de Russo: sentido mensaje al ex técnico de Millonarios

El gesto de Messi no pasó desapercibido entre los aficionados, quienes resaltaron la sensibilidad del jugador en un momento de duelo colectivo. Aunque no compartieron vestuario ni procesos deportivos, el homenaje del capitán demuestra la importancia de valorar a las figuras que, desde distintos lugares, marcaron el rumbo del balompié nacional.

La partida de Russo coincidió con días de intensa actividad para Argentina, que se prepara para disputar amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico. En plena concentración, el grupo dirigido por Lionel Scaloni realizó un minuto de silencio en memoria del técnico, mientras los mensajes de apoyo se multiplicaban en redes sociales y medios de comunicación. Desde Inter Miami, Messi se unió al homenaje, reafirmando su compromiso con los valores humanos del deporte.

En un ambiente como el del fútbol argentino donde las pasiones suelen dividir, el adiós a un referente como Russo logró unir a jugadores, entrenadores y seguidores bajo una misma emoción: la gratitud.

Miguel Ángel Russoserá recordado como un estratega inteligente, trabajador incansable y ejemplo de serenidad ante la adversidad. Su carrera estuvo marcada por logros significativos, como el título de la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, además de sus exitosos pasos por clubes como Millonarios, Vélez Sarsfield y Rosario Central. Su estilo de liderazgo, basado en el diálogo y la confianza, lo convirtió en un referente admirado por colegas y futbolistas.