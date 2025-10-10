Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 15:00
Messi no se olvidó de Russo: sentido mensaje al ex técnico de Millonarios
El capitán de la Selección Argentina expresó sus condolencias por el fallecimiento del DT.
Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable tanto dentro como fuera del campo. La noticia sobre su fallecimiento conmovió a figuras, clubes y aficionados, pero una de las reacciones más sentidas llegó desde el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, quien dedicó un mensaje cargado de respeto y admiración hacia el recordado técnico.
A través de su cuenta de Instagram, Messi escribió un mensaje sentido para el entrenador: “QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana.” Un texto breve, pero que refleja el respeto que siente hacia quienes han contribuido al crecimiento del fútbol argentino. Su publicación se convirtió en una muestra de humildad y empatía, cualidades que lo han acompañado a lo largo de su brillante trayectoria.
El gesto de Messi no pasó desapercibido entre los aficionados, quienes resaltaron la sensibilidad del jugador en un momento de duelo colectivo. Aunque no compartieron vestuario ni procesos deportivos, el homenaje del capitán demuestra la importancia de valorar a las figuras que, desde distintos lugares, marcaron el rumbo del balompié nacional.
La partida de Russo coincidió con días de intensa actividad para Argentina, que se prepara para disputar amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico. En plena concentración, el grupo dirigido por Lionel Scaloni realizó un minuto de silencio en memoria del técnico, mientras los mensajes de apoyo se multiplicaban en redes sociales y medios de comunicación. Desde Inter Miami, Messi se unió al homenaje, reafirmando su compromiso con los valores humanos del deporte.
En un ambiente como el del fútbol argentino donde las pasiones suelen dividir, el adiós a un referente como Russo logró unir a jugadores, entrenadores y seguidores bajo una misma emoción: la gratitud.
Miguel Ángel Russoserá recordado como un estratega inteligente, trabajador incansable y ejemplo de serenidad ante la adversidad. Su carrera estuvo marcada por logros significativos, como el título de la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, además de sus exitosos pasos por clubes como Millonarios, Vélez Sarsfield y Rosario Central. Su estilo de liderazgo, basado en el diálogo y la confianza, lo convirtió en un referente admirado por colegas y futbolistas.
"Lionel Messi"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 9, 2025
Por el saludo que envió el diez de la Selección Argentina para despedirse de Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/RsppQN4qz8
Aunque su relación con la Selección Argentina, fue indirecta, su influencia trascendió generaciones. Entrenadores jóvenes y jugadores reconocen en él a un profesional que supo combinar la táctica con la humanidad, valores que hoy escasean en el fútbol moderno. Además de ser parte como jugador de una de las grandes épocas de Estudiantes de La Plata y vestir en varias oportunidades la camiseta albiceleste.
Con solo unas palabras, el capitán albiceleste honró la memoria de un técnico que representó la esencia del fútbol argentino. Además de haber dejado un legado importante en Colombia, donde para muchos le devolvió a Millonarios un espíritu competitivo que había perdido con el tiempo.
Fuente
Antena 2