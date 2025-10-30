Messi provoca revolcón; afirman que busca equipo en la liga de Arabia Saudita

Messi habría pedido jugar en la liga de Arabia Saudita

El exjugador de clubes como Barcelona y PSG está en el centro del debate público luego de una información revelada por Abdallah Hammad, director general de la Academia Mahd para el desarrollo de talentos, quien aseguró en un podcast del medio saudita ‘Thmanya’ que el Inter Miami lo contactó para que Messi pueda jugar un tiempo en la liga de Arabia Saudita y no perder ritmo futbolístico debido al parón que tiene la MLS una vez acabe la temporada 2025.

“El equipo de Messi me contactó durante el Mundial de Clubes del pasado verano boreal. Quería jugar en Arabia Saudita durante los meses de interrupción del campeonato norteamericano (MLS) para prepararse para el Mundial 2026”, afirmó Hammad.

Recordemos que la presente liga de los Estados Unidos acabará el próximo 5 de diciembre, mientras que una nueva edición dará inicio hasta finales de febrero, un tiempo de receso que podría dificultar el buen estado de forma que buscan los jugadores pensando en llegar lo mejor posible al Mundial del 2026, el cual se disputará a partir de junio.