Messi provoca revolcón; afirman que busca equipo en la liga de Arabia Saudita
El crack argentino confesó no tener garantizada su participación en el Mundial del 2026.
Lionel Messi sigue siendo uno de los atractivos más fuertes que tiene el fútbol en la actualidad, pese a tener 38 años y militar en una liga de una evidente categoría inferior a las que existen en el Viejo Continente, el delantero argentino no para de anotar goles y ofrecer espectáculo en las canchas donde juega con el Inter Miami.
El capitán de la Selección Argentina, que ya lo ha ganado prácticamente todo en el fútbol tanto a nivel de clubes como en su paso vistiendo la camiseta ‘Albiceleste’, ha causado polémica tras una información desde Oriente Medio, más exactamente en Arabia Saudita.
Messi habría pedido jugar en la liga de Arabia Saudita
El exjugador de clubes como Barcelona y PSG está en el centro del debate público luego de una información revelada por Abdallah Hammad, director general de la Academia Mahd para el desarrollo de talentos, quien aseguró en un podcast del medio saudita ‘Thmanya’ que el Inter Miami lo contactó para que Messi pueda jugar un tiempo en la liga de Arabia Saudita y no perder ritmo futbolístico debido al parón que tiene la MLS una vez acabe la temporada 2025.
“El equipo de Messi me contactó durante el Mundial de Clubes del pasado verano boreal. Quería jugar en Arabia Saudita durante los meses de interrupción del campeonato norteamericano (MLS) para prepararse para el Mundial 2026”, afirmó Hammad.
Recordemos que la presente liga de los Estados Unidos acabará el próximo 5 de diciembre, mientras que una nueva edición dará inicio hasta finales de febrero, un tiempo de receso que podría dificultar el buen estado de forma que buscan los jugadores pensando en llegar lo mejor posible al Mundial del 2026, el cual se disputará a partir de junio.
Arabia Saudita ya habría dado razón al Inter Miami
Pese a los grandes coqueteos que varios clubes de Arabia Saudita le han hecho a Messi con la intención de querer ficharlo, la razón que dieron en Oriente Medio no fue positiva, ya que no quieren tener al argentino en su liga por un corto periodo de tiempo, sino disfrutarlo por al menos una temporada, tal y como ha pasado con Cristiano Ronaldo en Al Nassr.
“Transmití la propuesta al ministro, pero él rechazó que Messi venga solo durante unos meses y se cerró el asunto. Dijo que el campeonato saudita no sería un campo de entrenamiento”,confirmó Hammad.
