Messi quiere volver a Barcelona, pero dejó claro el cargo a desempeñar

La salida del argentino Lionel Andrés Messi del FC Barcelona fue un duro golpe para la afición catalana, teniendo en cuenta que el último gran referente del club y con el que vivieron sus mejores momentos y ganar los más importantes títulos.

Sin embargo, Messi, hoy en París Saint Germain, volvió a dejar clara su postura de querer volver al equipo español, así sea para cumplir un rol diferente al de estar dentro del campo de juego.

En diálogo con el portal Sport, el argentino aseguró que regresaría a Barcelona y le gustaría ocupar el caro de secretario técnico en algún momento.

"Sí siempre lo dije, me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil, en lo que pueda ayudar a que esté bien. Lo dije en su momento, me encantaría ser secretario técnico en algún, no sé si va a pasar o quizá de otra manera, pero si está la posibilidad, me gustará volver a aportar al club porqué es el club que amo y me encantaría que siga estando bien y creciendo", afirmó Messi.

Por lo pronto, Lionel Messi vive su actualidad en PSG y se prepara para disputar el miércoles 3 de noviembre el compromiso contra RB Leipzig por la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League.