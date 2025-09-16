Messi roza los 900 goles y 400 asistencias tras brillar con Inter Miami

Casi 900 goles y casi 400 asistencias

Lionel Messi toda su carrera se ha caracterizado por ser un creador de juego completo y las estadísticas lo acompañan, el nacido en Rosario con sus aportes en el partido de hoy llegó a los 880 goles y a las 390 asistencias, números monstruosos para un jugador que ha disputado 1122 partidos. El argentino está ahora a 20 goles de los 900 en toda su carrera y solo a 10 asistencias de las 400, se convertiría en el primer jugador en lograrlo en toda la historia del deporte.

El astro argentino que ha ganado todo a lo largo de su carrera a sus 38 años sigue siendo completamente diferencial para su equipo, en el último partido fue fundamental para que su equipo se llevara los tres puntos en un partido complicado frente a Seattle Sounders. El primer gol con asistencia de Messi fue para Jordi Alba y en el segundo se invirtieron los roles para que el argentino fuera el que anotara.