Lionel Messi en Inter Miami
Lionel Messi podría ser sancionado en Estados Unidos
Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 21:33

Messi roza los 900 goles y 400 asistencias tras brillar con Inter Miami

Lionel Messi no para de engrandecer su figura, está cerca de números históricos.

El 16 de septiembre de 2025 el Inter de Miami se llevó la victoria 3-1 frente a Seattle Sounders, siempre que se habla de Miami se habla de Lionel Messi y esta no es la excepción, el delantero argentino llegó a números redondos y está muy cerca de unas estadísticas prácticamente inalcanzables en la historia del futbol.  

Con un gol y una asistencia del argentino el Inter Miami se llevó los tres puntos y ya sueña con la clasificación que lo lleve a jugarse un nuevo título en los playoffs de la MLS. 

Casi 900 goles y casi 400 asistencias 

Lionel Messi toda su carrera se ha caracterizado por ser un creador de juego completo y las estadísticas lo acompañan, el nacido en Rosario con sus aportes en el partido de hoy llegó a los 880 goles y a las 390 asistencias, números monstruosos para un jugador que ha disputado 1122 partidos. El argentino está ahora a 20 goles de los 900 en toda su carrera y solo a 10 asistencias de las 400, se convertiría en el primer jugador en lograrlo en toda la historia del deporte.  

El astro argentino que ha ganado todo a lo largo de su carrera a sus 38 años sigue siendo completamente diferencial para su equipo, en el último partido fue fundamental para que su equipo se llevara los tres puntos en un partido complicado frente a Seattle Sounders. El primer gol con asistencia de Messi fue para Jordi Alba y en el segundo se invirtieron los roles para que el argentino fuera el que anotara. 

Los mejores socios de Messi 

Los jugadores del nivel del argentino suelen crear conexiones futbolísticas inolvidables, estos son los 5 jugadores que más han asistido al argentino a lo largo de toda su carrera: 

1. Luis Suárez: 48.  

2. Dani Alves: 42.  

3. Andrés Iniesta: 37.  

4. Xavi Hernández: 31.  

5. Neymar: 26. 

