Messi se perdería el Mundial 2026: puso en duda su participación

Una nueva cita mundialista está a punto de comenzar y poco a poco se van ultimando detalles como el balón, los estadios, las mascotas y los equipos que poco a poco van clasificando a esta edición.

La Selección de Argentina fue una de las primeras en obtener su clasificación a la fase de grupos de la competencia tras brillar en las eliminatorias sudamericanas y clasificar de manera anticipada en la primera posición. Sin embargo este no sería un Mundial como los otros, ya que su capitán y máximo referente, Lionel Messi, podría llegar a no disputarlo.

Messi dejó en duda su participación en el Mundial

El '10' de la 'albiceleste e Inter de Miami se vuelve a robar el protagonismo en el mundo del fútbol, ya que poco a poco se había empezado a anunciar su retiro de la selección a lo largo de las eliminatorias y la Copa América, pero no se esperaba que su presencia en el Mundial pudiera llegar a estar en duda.

Fue justamente Lionel Messi quien habló con respecto a este asunto tras haberse dado a conocer su renovación con el Inter Miami hasta diciembre de 2028. El '10' quiere seguir jugando a nivel profesional hasta que cumpla más de sus 40 años, pero también tiene claro que lo que menos quiere es perjudicar a su selección, por lo que pensaría en dejar abierto su cupo para el Mundial 2026.