Messi cedería su puesto en el Mundial 2026
Fútbol
Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 08:16

Messi se perdería el Mundial 2026: puso en duda su participación

Messi dejó polémicas declaraciones sobre su participación en el Mundial.

Una nueva cita mundialista está a punto de comenzar y poco a poco se van ultimando detalles como el balón, los estadios, las mascotas y los equipos que poco a poco van clasificando a esta edición.

La Selección de Argentina fue una de las primeras en obtener su clasificación a la fase de grupos de la competencia tras brillar en las eliminatorias sudamericanas y clasificar de manera anticipada en la primera posición. Sin embargo este no sería un Mundial como los otros, ya que su capitán y máximo referente, Lionel Messi, podría llegar a no disputarlo

Messi dejó en duda su participación en el Mundial

El '10' de la 'albiceleste e Inter de Miami se vuelve a robar el protagonismo en el mundo del fútbol, ya que poco a poco se había empezado a anunciar su retiro de la selección a lo largo de las eliminatorias y la Copa América, pero no se esperaba que su presencia en el Mundial pudiera llegar a estar en duda. 

Fue justamente Lionel Messi quien habló con respecto a este asunto tras haberse dado a conocer su renovación con el Inter Miami hasta diciembre de 2028. El '10' quiere seguir jugando a nivel profesional hasta que cumpla más de sus 40 años, pero también tiene claro que lo que menos quiere es perjudicar a su selección, por lo que pensaría en dejar abierto su cupo para el Mundial 2026. 

 

"Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión. Obviamente las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales".

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

El Mundial 2026 está programado para comenzar el 11 de junio de 2026 y finalizar el 19 de julio de 2026. Esta edición será la primera en la historia con 48 selecciones, y se disputará en tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá.

 
