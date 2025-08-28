Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 06:29
Messi se pone al día antes de eliminatoria: doblete y final con Inter Miami
De la mano de Lionel Messi, Inter Miami se clasificó a la gran final de la Leagues Cup.
El impresionante duelo entre Inter Miami y Orlando City, disputado el 27 de agosto de 2025 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, fue uno de esos partidos que serán recordados por mucho tiempo, ya que Inter Miami consiguió una remontada épica que le permitió avanzar a la final de la Leagues Cup, además de asegurar su participación en la Concacaf Champions Cup 2026.
Lionel Messi se robó el protagonismo del partido, al volver a auspiciar como titular y comandar al equipo rumbo a la remontada y clasificación con un doblete que consiguió en los últimos 10 minutos del compromiso que dejó al delantero colombiano, Luis Fernando Muriel, con las manos vacías.
Le puede interesar: Argentina llama a Messi y Mastantuono para la última fecha de Eliminatorias
Así fue la victoria de Messi e Inter sobre Orlando City en Leagues Cup
Desde el arranque, la dinámica prometía y el guardameta Óscar Ustari protagonizó una gran intervención en el minuto 9, atajando un potente disparo de Martín Ojeda dentro del área. A pesar de ello, Orlando se fue adelante justo antes del descanso, cuando Marco Pašalić marcó el 1–0 al borde del primer tiempo extendido.
Sin embargo, sobre el minuto 75 la historia cambió completamente, Orlando se quedó con diez jugadores, ya que David Brekalo fue expulsado tras recibir una segunda amarilla por una falta dentro del área sobre Tadeo Allende, acción que generó un penal decisivo para Miami que terminó convirtiendo en gol Messi.
La remontada se consumó en los últimos minutos. Messi, con una jugada exquisita junto a Jordi Alba, encontró el 2–1 con un derechazo cruzado en el minuto 88 y en tiempo añadido, el mediocampista Telasco Segovia selló la victoria con un elegante toque por encima del arquero rival, tras una asistencia de Suárez.
En otras noticias: ¿Juanfer y James deberían jugar juntos en la Selección Colombia?
Lea también: Inter Miami confirmó a un amigo de Messi como nuevo refuerzo para 2025
¿Cuándo serán los últimos partidos de Argentina en la eliminatoria?
La Selección de Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con dos compromisos claves en septiembre de 2025. Primero recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en lo que será su último partido como local en el proceso clasificatorio. Posteriormente, el equipo de Lionel Scaloni afrontará su último desafío como visitante cuando enfrente a Ecuador el martes 9 de septiembre en Guayaquil, encuentro que marcará oficialmente el cierre de su camino en la fase eliminatoria.
Fuente
Antena 2