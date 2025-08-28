Messi se pone al día antes de eliminatoria: doblete y final con Inter Miami

El impresionante duelo entre Inter Miami y Orlando City, disputado el 27 de agosto de 2025 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, fue uno de esos partidos que serán recordados por mucho tiempo, ya que Inter Miami consiguió una remontada épica que le permitió avanzar a la final de la Leagues Cup, además de asegurar su participación en la Concacaf Champions Cup 2026.

Lionel Messi se robó el protagonismo del partido, al volver a auspiciar como titular y comandar al equipo rumbo a la remontada y clasificación con un doblete que consiguió en los últimos 10 minutos del compromiso que dejó al delantero colombiano, Luis Fernando Muriel, con las manos vacías.

Le puede interesar: Argentina llama a Messi y Mastantuono para la última fecha de Eliminatorias

Así fue la victoria de Messi e Inter sobre Orlando City en Leagues Cup

Desde el arranque, la dinámica prometía y el guardameta Óscar Ustari protagonizó una gran intervención en el minuto 9, atajando un potente disparo de Martín Ojeda dentro del área. A pesar de ello, Orlando se fue adelante justo antes del descanso, cuando Marco Pašalić marcó el 1–0 al borde del primer tiempo extendido.

Sin embargo, sobre el minuto 75 la historia cambió completamente, Orlando se quedó con diez jugadores, ya que David Brekalo fue expulsado tras recibir una segunda amarilla por una falta dentro del área sobre Tadeo Allende, acción que generó un penal decisivo para Miami que terminó convirtiendo en gol Messi.