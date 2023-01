"Messi será recordado, pero el resto se portó mal": El dardo de Zlatan a los jugadores de Argentina

Han pasado 36 días desde que Argentina se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022 luego de vencer a Francia en una inédita y vibrante final donde la lotería de los penales corrió a favor de la albiceleste.

No obstante, esta final y el título de 'La Scaloneta' todavía da de qué hablar por parte de futbolistas y entrenadores. Uno de los que habló sobre la consagración del conjunto sudamericano fue Zlatan Ibrahimović.

Por estos días, el sueco se encuentra en París promocionando la película Astérix y Obélix: El Reino Medio, donde interpretará a un personaje. Allí aprovechó para tener una entrevista con la radio France Inter para hablar sobre Lionel Messi y el título de Argentina en suelo catarí.

"Dije que Argentina ganaría el Mundial. Messi será considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar. Estaba seguro de que iba a ganar", mencionó el delantero.

Por otra parte, el escandinavo, quien sigue siendo jugador del AC Milán, tuvo palabras para Kylian Mbappé, en las que de paso dejó una dura crítica a los demás jugadores de la Selección Argentina.

"Lo siento por Mbappé, porque marcó cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro. No me preocupa por él, sino por los demás jugadores de Argentina porque ellos no van a ganar nada más", afirmó.

Por último, Ibrahimovic dio unas declaraciones con las que sentenció a los jugadores albicelestes, con excepción de Messi: "(Lionel) Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer", aseveró.