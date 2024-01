Messi sigue su reinado y se quedó con el Premio FIFA The Best 2023

Los Premios FIFA The Best 2023 tuvieron lugar este lunes 15 de enero, En una ceremonia llena de figuras internacionales, sin la presencia de los tres candidatos al mejor jugador masculino de la temporada, se entregaron los premios correspondientes. En las categorías masculinas, el mejor técnico fue Josep Guardiola.

Mientras que en el equipo ideal de la temporada aparecieron Thibaut Courotis acompañado en una zaga defensiva conformada por Kyle Walker, John Stones y Rúben Dias. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne y Jude Bellingham como volantes. Mientras que en el frente de ataque Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Otro de los ganadores de la noche fue Ederson, quien conquistó el trofeo como mejor arquero de la temporada. La duda de la gala, en Zurich, pasaba por las especulaciones sobre quién ganaría el premio como mejor futbolista de la temporada.

Finalmente, el ganador como mejor futbolista de la temporada fue el delantero argentino Lionel Messi. El capitán y figura estelar del Inter de Miami fue reconocido como el mejor de la temporada, ante la sorpresa del mundo del fútbol.

Para muchos de los aficionados, la elección del sudamericano vuelve a despertar la polémica sobre los favoritismos de la FIFA. Durante el año, el rosarino no tuvo su mejor despliegue en los seis meses iniciales con PSG y su llegada a la MLS no le dio un golpe de efecto a la campaña del Inter para arribar a las finales de conferencia.

Tras la coronación y con la ausencia de los tres candidatos para quedarse con el premio, la reacción del público fue entre el festejo y la sorpresa. Messi llegó a su tercer galardón como mejor futbolista del mundo, según la FIFA, sumado a los ocho Balones de Oro, completados hace unos meses.

Por ahora, todo apunta a que esta será la última nominación y galardón del sudamericano. Su marcha del fútbol europeo lo deja fuera de la competencia para batallar ante las estrellas de Real Madrid, Manchester City, Liverpool, entre otros.