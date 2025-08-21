Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 09:56
Messi va por otro título con Inter Miami; definidas las semifinales de la Leagues Cup
Este torneo reparte tres plazas para la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.
Los cuatro clubes de la Major League Soccer (MLS) se impusieron en sus partidos de cuartos de final a los de la Liga del fútbol mexicano para firmar su pase a las semifinales de la Leagues Cup.
El Inter Miami, sin el lesionado Lionel Messi, venció por 2-1 a los Tigres UANL, en un encuentro de la ronda de los ocho mejores que se definió por un doblete del uruguayo Luis Suárez, quien fue la figura del partido contra los felinos, quienes tienen una de las mejores plantillas de México.
Lea también: James abrió segundo round contra Messi: "Soy libre de decir lo que quiero"
En otras noticias: la gran cantidad de colombianos que juegan actualmente en el fútbol brasileño
El Inter Miami de Lionel Messi eliminó a poderoso equipo mexicano
Por los de la UANL marcó el campeón del mundo argentino Ángel Correa, un encuentro que tuvo un final de infarto y que en el primer tiempo acabó con un marcador de 1-0 a favor de los estadounidenses, que se adelantaron al minuto 23 con la primera diana de Luis Suárez.
En la segunda mitad, Tigres creció hasta encerrar al Inter Miami en su campo, lo que le permitió a Correa descontar y cuando todo apuntaba a que los felinos marcarían una vez más, una mano en el área de un defensor le permitió al artillero uruguayo sentenciar la victoria de 2-1.
La MLS se impuso a la Liga MX; así quedaron los cruces de semifinales
En otro duelo, el guardameta peruano Pedro Gallese guio la victoria en penaltis (5-6) del Orlando City contra del Toluca, campeón mexicano, luego de que ambos cuadros empataran sin goles en el tiempo regular.
Gallese, portero titular de la selección Blanquirroja, atajó dos lanzamientos en la tanda y acertó en el turno decisivo de la serie para mandar a su cuatro a las semifinales, en las que se encontrará con el Inter Miami.
En la serie de penaltis, ninguno de los dos equipos fallaron sus primeros cinco lanzamientos. Sin embargo en el sexto, apareció Gallese para neutralizar el turno del argentino Nicolás Castro y el séptimo, de Juan Pablo Domínguez, tras lo cual marcó el 5-6 definitivo que le dio el pase a su conjunto.
También, Seattle Sounders y Puebla igualaron sin anotaciones en el tiempo regular y en los penaltis, los estadounidenses ganaron 4-3, luego de que Ricardo Marín y el chileno Nicolás Díaz fallaron por la franja.
El Sounders se medirá en las semifinales al LA Galaxy, que en el último turno del día derrotó por 2-1 a los Tuzos del Pachuca, gracias a un autogol de Daniel Aceves y un tanto del alemán Marco Reus, que tan solo fue contrarrestado por el brasileño Alemao, en el tiempo de descuento.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2