Messi va por otro título con Inter Miami; definidas las semifinales de la Leagues Cup

La MLS se impuso a la Liga MX; así quedaron los cruces de semifinales

En otro duelo, el guardameta peruano Pedro Gallese guio la victoria en penaltis (5-6) del Orlando City contra del Toluca, campeón mexicano, luego de que ambos cuadros empataran sin goles en el tiempo regular.



Gallese, portero titular de la selección Blanquirroja, atajó dos lanzamientos en la tanda y acertó en el turno decisivo de la serie para mandar a su cuatro a las semifinales, en las que se encontrará con el Inter Miami.



En la serie de penaltis, ninguno de los dos equipos fallaron sus primeros cinco lanzamientos. Sin embargo en el sexto, apareció Gallese para neutralizar el turno del argentino Nicolás Castro y el séptimo, de Juan Pablo Domínguez, tras lo cual marcó el 5-6 definitivo que le dio el pase a su conjunto.



También, Seattle Sounders y Puebla igualaron sin anotaciones en el tiempo regular y en los penaltis, los estadounidenses ganaron 4-3, luego de que Ricardo Marín y el chileno Nicolás Díaz fallaron por la franja.



El Sounders se medirá en las semifinales al LA Galaxy, que en el último turno del día derrotó por 2-1 a los Tuzos del Pachuca, gracias a un autogol de Daniel Aceves y un tanto del alemán Marco Reus, que tan solo fue contrarrestado por el brasileño Alemao, en el tiempo de descuento.