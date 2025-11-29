Messi va por un nuevo título: Inter Miami clasificó a la final de la MLS

El propio Alcaraz, número uno del tenis mundial, le entregó el trofeo de campeón del Este al 10 argentino.

El Inter, una franquicia con seis temporadas de vida en la MLS, está a un paso de cumplir su promesa de dominar el fútbol norteamericano que realizó con la llegada de Messi a mediados de 2023.

Por una vez, el astro argentino le cedió el protagonismo a sus compañeros de ataque, en especial a Allende.

El atacante cordobés se ha erigido en el principal artillero del Inter en estos playoffs con ocho tantos en cinco partidos.

Este triunfo también permite que Sergio Busquets y Jordi Alba, que brillaron como asistentes este sábado, se despidan del fútbol pugnando por un nuevo título en sus extraordinarias carreras.

Goles argentinos

Mascherano repitió la misma alineación que en la goleada 4-0 de la semana pasada ante el FC Cincinnati, con Luis Suárez arrancando desde el banco por segundo partido consecutivo.

Sin el Pistolero, Messi ocupó la centralidad del ataque de Miami y contó con más espacios para explotar la velocidad de sus compatriotas Silvetti, 19 años menor que Suárez, y Allende.

Silvetti envió el aviso inicial, con un cabezazo demasiado flojo en una falta servida por Messi, y Allende (14') no perdonó en su primera oportunidad.

Busquets envió un pase certificado desde su campo a la carrera del extremo cordobés, que resistió el choque con el brasileño Raul Gustavo y abrió el marcador con un potente derechazo.

El gol alivió la presión que cargaban los locales, pero la temperatura no tardó en elevarse cuando los jugadores del Inter exigieron la expulsión del argentino Maxi Moralez por golpear en el rostro al uruguayo Maximiliano Falcón en un forcejeo.

Messi, que anteriormente recibió un golpe en la cara en una pugna con Aiden O'Neill, se encaró furioso con su compatriota.

Cuando se apagaba la discusión entre los número 10, ambos de 38 años, Busquets fue otra vez el más listo de la clase.

El español sacó rápidamente la falta hacia Alba, que desde la banda izquierda mandó la pelota al área neoyorquina, donde Allende (23') sorprendió al arquero Matt Freese con un cabezazo a la escuadra.