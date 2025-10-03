México con ausencias sensibles: convocatoria oficial contra Colombia

Llegó la hora esperada para la Selección Colombia y para Ecuador que estaban a la expectativa de conocer la lista oficial de México bajo la dirección técnica de Javier el ‘Vasco’ Aguirre. Con una que otra ausencia, la ‘Tri’ quiere demostrar que las sedes efectivamente darán de qué hablar en el Mundial de 2026 donde comparten con Estados Unidos y Canadá como anfitriones.

La Selección Colombia también sacó su convocatoria este viernes 3 de octubre con novedades como Álvaro Montero, Yáser Asprilla, Kevin Serna, Juan Camilo Hernández y Johan Carbonero. Además, suma ausencias sensibles como las de Camilo Vargas, Santiago Arias, Jorge Carrascal, Jhon Córdoba, Dayro Moreno y Jhon Arias con respecto a lo visto para la anterior lista oficial.

Por su parte, México armó una selección que combina la juventud con Diego Laínez, Marcel Ruiz, y la experiencia de Hirving Lozano, Alexis Vega, Germán Berterame, Santiago Giménez, que, pese a su edad ya cuenta con fogueo internacional y también contará con el colombo mexicano, Julián Quiñones que estará en el frente de ataque.

AUSENCIAS Y DETALLES DE LA CONVOCATORIA DE MÉXICO

Entre las grandes ausencias sobresalen las de Raúl Jiménez y de Edson Álvarez por lesiones de las que no se han podido recuperar. El goleador y el volante no estarán, dado que todavía no reciben el alta con sus respectivos clubes.

Esta convocatoria de México para enfrentar a Colombia y a segundo turno a Ecuador tiene gran variedad de edades, en donde también hará falta nada más ni nada menos que Gilberto Mora de los Xolos de Tijuana. Mora está en el Mundial de la categoría Sub-20 y no estará disponible sino hasta la Fecha FIFA de noviembre.

De los 26 convocados para afrontar la Fecha FIFA, hay 17 jugadores que actúan en la Liga MX en donde América y Cruz Azul son los equipos que más convocados tienen. Dentro de la lista están Santiago Giménez y Johan Vásquez que juegan en Italia en Milan y en Genoa, respectivamente.

LISTA OFICIAL DE CONVOCADOS EN MÉXICO PARA LA FECHA FIFA

Porteros:

Luis Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas:

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Ramón Juárez (América)

Israel Reyes (América)

Kevin Álvarez (América)

Jorge Sánchez (Cruz Azul)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Alexis Gutiérrez (América)

Érick Sánchez (América)

Erik Lira (Cruz Azul)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Luis Romo (Chivas)

Diego Laínez (Tigres)

Marcel Ruiz (Toluca)

Delanteros:

Santiago Giménez (AC Milan)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Germán Berterame (Rayados)

César Huerta (Anderlecht)

Hirving Lozano (San Diego FC)

Alexis Vega (Toluca)