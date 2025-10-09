México no guarda nada: decisión para amistosos ante Colombia y Ecuador

Pese al entusiasmo, el panorama no está libre de contratiempos. La lesión de Rodrigo Huescas representa el golpe más duro para el conjunto nacional. El futbolista del Cruz Azul sufrió una rotura de ligamento cruzado y daño en el menisco lateral, lo que lo dejará fuera por varios meses. Su ausencia no solo afecta el presente, sino que complica sus aspiraciones de llegar al certamen mundialista. A esto se suma el esguince de tobillo que arrastra Roberto Alvarado, limitando las alternativas ofensivas del conjunto tricolor.

Las dolencias continúan con Guillermo Martínez, quien fue intervenido quirúrgicamente por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, y con Raúl Jiménez, que todavía no se recupera de un golpe en la cadera. Mientras tanto, Edson Álvarez avanza de forma progresiva en su recuperación de una molestia muscular. Estos problemas físicos obligan a Aguirre a probar variantes y a confiar en jugadores menos habituales que buscan demostrar su valía para México.

El estratega mexicano sabe que esta gira tiene un doble propósito: reafirmar su propuesta táctica y consolidar nuevas figuras en el plantel. En su intento por encontrar equilibrio, Aguirre deberá combinar la experiencia de futbolistas consagrados con el ímpetu de los más jóvenes. Según sus propias palabras, el objetivo es “generar una competencia interna sana que eleve el nivel del grupo”. La cita ante dos selecciones sudamericanas de jerarquía brindará una oportunidad ideal para poner a prueba esa idea.