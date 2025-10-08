Actualizado:
México obligado a romper la mala racha: pesado hsitorial ante Colombia
México y Colombia se vieron las caras por última vez en la antesala del Mundial de Catar 2022.
La Selección Colombia se enfrentará a México este sábado 11 de octubre, en el AT&T Stadium de Dallas, un duelo que se ha convertido en su piedra en el zapato para los aztecas. El compromiso, programado para las 8:00 p.m. hora local, promete intensidad, emociones y una carga simbólica que va más allá de la preparación para el Mundial 2026.
Desde aquel 7 de octubre de 2010, cuando el Tri venció por 1-0 con anotación de Elías Hernández en Monterrey, los aztecas no saben lo que es celebrar ante el conjunto cafetero. Su última victoria ante al tricolor fue hace quince años, una racha que los futbolistas mexicanos están decididos a revertir.
En los últimos cuatro enfrentamientos, el saldo ha sido completamente favorable para los sudamericanos, con tres victorias y un empate, lo que convierte este choque en una oportunidad de revancha deportiva.
Néstor Lorenzo y su equipo llegan a este amistoso con la confianza de haber disputado duelos exigentes en las Eliminatorias Sudamericanas, donde compiten equipos de la talla de Argentina, Brasil o Uruguay. Colombia logró imponerse en una de las zonas más difíciles para conseguir un tiquete mundialista.
México, en cambio, arriba con una preparación diferente: ha enfrentado compromisos amistosos ante selecciones asiáticas como Japón y Corea del Sur, en los que mostró buen juego, pero también algunas fragilidades defensivas. Los aztecas tiene su cupo seguro como anfitriones y saben que deben buscar una preparación de alto nivel.
El panorama actual de los aztecas es dual. Por un lado, se coronaron campeones de la Copa Oro 2025, reafirmando su dominio en la CONCACAF. Por el otro, no han logrado consolidar un rendimiento estable fuera del ámbito regional. Los recientes empates ante Japón (0-0) y Corea del Sur (2-2) evidencian un equipo con capacidad ofensiva, pero vulnerable en ciertos pasajes.
Por su parte, el combinado cafetero no se confía. Aunque ha mostrado irregularidad, el desgaste por el arranque de temporada podría pasar factura. Para Lorenzo, este amistoso representa una oportunidad de seguir puliendo el funcionamiento colectivo y medir fuerzas ante una selección de gran tradición.
🎥 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐨 𝐞𝐧 𝐓𝐞𝐱𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐧𝐚𝐬. 😎🙌— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 8, 2025
Así disfrutamos de la práctica en Estados Unidos. 🥹⚽🤙#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/vgeQSH88AY
México carga con la presión de romper una racha adversa, mientras que Colombia buscará mantener su supremacía reciente. Todo se decidirá en detalles en el primer duelo del combinado nacional en la ruta de preparación para la Copa del Mundo 2026.
Más allá de los números y la estadística, simboliza una batalla de dos regiones entre CONMEBOL y CONCACAF Para los mexicanos, representa la oportunidad de reescribir la historia; para los colombianos, una ocasión para reafirmar su dominio en los últimos años.
