México obligado a romper la mala racha: pesado hsitorial ante Colombia

En los últimos cuatro enfrentamientos, el saldo ha sido completamente favorable para los sudamericanos, con tres victorias y un empate, lo que convierte este choque en una oportunidad de revancha deportiva.

Néstor Lorenzo y su equipo llegan a este amistoso con la confianza de haber disputado duelos exigentes en las Eliminatorias Sudamericanas, donde compiten equipos de la talla de Argentina, Brasil o Uruguay. Colombia logró imponerse en una de las zonas más difíciles para conseguir un tiquete mundialista.

México, en cambio, arriba con una preparación diferente: ha enfrentado compromisos amistosos ante selecciones asiáticas como Japón y Corea del Sur, en los que mostró buen juego, pero también algunas fragilidades defensivas. Los aztecas tiene su cupo seguro como anfitriones y saben que deben buscar una preparación de alto nivel.

El panorama actual de los aztecas es dual. Por un lado, se coronaron campeones de la Copa Oro 2025, reafirmando su dominio en la CONCACAF. Por el otro, no han logrado consolidar un rendimiento estable fuera del ámbito regional. Los recientes empates ante Japón (0-0) y Corea del Sur (2-2) evidencian un equipo con capacidad ofensiva, pero vulnerable en ciertos pasajes.

Por su parte, el combinado cafetero no se confía. Aunque ha mostrado irregularidad, el desgaste por el arranque de temporada podría pasar factura. Para Lorenzo, este amistoso representa una oportunidad de seguir puliendo el funcionamiento colectivo y medir fuerzas ante una selección de gran tradición.