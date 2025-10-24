México vs Camerún EN VIVO, 24 de octubre: hora y canal para ver Mundial Sub 17

Nueva fecha del Mundial Femenino Sub-17 con un duelo que espera sellar la clasificación de la selección de México que enfrenta a Camerún. En estos momentos, las mexicanas están en la tercera casilla del Grupo B con tres unidades, un puntaje que las puede dejar clasificadas como una de las cuatro mejores terceras.

Sin embargo, la necesidad para México es llevarse la victoria para sumar seis unidades y estar más tranquilas ante Países Bajos, que en simultáneo se enfrenta a Corea del Norte, actuales campeonas y líderes con puntaje perfecto gracias a dos triunfos.

Por su parte, Camerún necesita ganarle a México para sumar sus primeros tres puntos y esperar si puede robar ese tercer puesto para aspirar a clasificar como mejor tercera. La diferencia de gol es clave en esta urgencia por clasificarse en la tercera casilla.

México superó a Países Bajos en la fecha pasada con anotación de Citlali Reyes que, a la postre, es la única goleadora mexicana. En el debut cayeron ante Corea del Sur. Mientras tanto, Camerún perdió en juegos sufridos con marcador de 3-4 ante las neerlandesas y 2-1 frente a las norcoreanas.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE MÉXICO VS CAMERÚN ESTE VIERNES 24 DE OCTUBRE POR LA TERCERA JORNADA DEL MUNDIAL SUB-17

El partido entre México y Camerún para definir el Grupo B del Mundial Sub-17 será un vibrante juego en donde, si las mexicanas suman, podrían clasificar como segundas. Mientras tanto, si las africanas suman una victoria, podría aspirar a clasificar como mejor tercera. El partido de este viernes 24 de octubre será a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia. Además, podrá verse a través de DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO MÉXICO VS CAMERÚN

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.