México y Colombia disputan en la jornada de este sábado la fecha FIFA.

El encuentro de los dirigidos por Néstor Lorenzo se vive en el AT&T Stadium.

Siga México vs Colombia EN VIVO 11 de octubre: hora y canal para la fecha FIFA

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en el Canal RCN y la App del Canal RCN.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 20:10

Bolivia, Chile y Venezuela: 21:10

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:10