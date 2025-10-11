Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 19:01
EN VIVO: Colombia y México se miden en Estados Unidos
Colombia arranca la fecha FIFA de octubre.
México y Colombia disputan en la jornada de este sábado la fecha FIFA.
El encuentro de los dirigidos por Néstor Lorenzo se vive en el AT&T Stadium.
Siga México vs Colombia EN VIVO 11 de octubre: hora y canal para la fecha FIFA
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en el Canal RCN y la App del Canal RCN.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 20:10
Bolivia, Chile y Venezuela: 21:10
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:10
EN VIVO ⚽ | México vs. Colombia - Amistoso FIFA
Fuente
Antena 2