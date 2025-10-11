Cargando contenido

Sáb, 11/10/2025 - 19:01

EN VIVO: Colombia y México se miden en Estados Unidos

Colombia arranca la fecha FIFA de octubre.

México y Colombia disputan en la jornada de este sábado la fecha FIFA.

El encuentro de los dirigidos por Néstor Lorenzo se vive en el AT&T Stadium.

Siga México vs Colombia EN VIVO 11 de octubre: hora y canal para la fecha FIFA

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en el Canal RCN y la App del Canal RCN.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 20:10

Bolivia, Chile y Venezuela: 21:10

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:10

EN VIVO ⚽ | México vs. Colombia - Amistoso FIFA
Antena 2
Selección Colombia

Colombia

Transmisión en vivo

Selección Colombia

Selección Colombia

Selección de México

