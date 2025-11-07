Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 07:30
México vs Costa de Marfil EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 17
México y Costa de Marfil jugarán por la segunda fecha del Mundial sub 17.
La selección mexicana y la selección de Costa de Marfil se enfrentarán en un duelo válido por la segunda fecha del Mundial sub 17 en Qatar, las dos selecciones abrirán la fecha para el grupo F.
Tanto mexicanos como marfileños llegan a este partido urgidos de puntos ya que las dos selecciones perdieron en su debut frente a Corea del Sur y Suiza respectivamente, dos derrotas que en el papel no se esperaban dado la capacidad de ambas selecciones que llegaban a esta copa con la ilusión de hacer un gran papel.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre México y Costa de Marfil por el Mundial sub 17 se jugará hoy 7 de noviembre de 2025 a partir de las 9:45a.m. y se podrá ver a través de la señal en vivo de DSports y Dgo.
COL, ECU, PER: 9:45a.m.
ARG, URU, CHI: 11:45a.m.
Fuente
Antena 2