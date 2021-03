México vs Costa Rica: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Con deseos de reencontrarse con la victoria, las selecciones de México y Costa Rica se enfrentan por primera vez en la historia en territorio europeo, en un partido amistoso que se juega en la ciudad de Wiener Neustadt, Austria.

COSTA RICA VS MÉXICO: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Costa Rica, el partido Costa Riva vs México se puede ver en Teletica En Vivo, TD7. En México por TUDN En Vivo, TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Azteca 7.

México: 2:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

Estados Unidos: 4:00 pm (este), 2:00 pm (pacífico)

Para ambas selecciones, este es su segundo compromiso en esta gira europea con motivo de la fecha FIFA. El sábado anterior Costa Rica empató sin goles de visita en Bosnia-Herzegovina y México perdió 1-0 en casa de Gales.

Para el equipo mexicano, esa fue apenas la segunda derrota bajo la gestión de su entrenador argentino Gerardo 'Tata' Martino, luego de 10 partidos sin perder.

Martino quedó a disgusto después de caer ante Gales porque México no supo aprovechar su dominio de la media cancha y no atacó por el centro, pero "es mejor corregir sobre la derrota".

Sobre la inusual circunstancia de enfrentar a un rival de la Concacaf en Europa, Martino apuntó que tuvo que ser así ya que las selecciones europeas tenían compromisos por la eliminatoria hacia la Copa del Mundo Catar-2022.

"La opción era no jugar", atajó Martino. "Si no jugábamos contra ellos, no había rivales, entonces preferimos jugar dos partidos en lugar de uno. Es bueno jugar contra Costa Rica en Europa", resaltó.

Mientras tanto, la selección costarricense llega a este compromiso con una racha de seis partidos sin ganar, con tres empates y tres derrotas. Su más reciente victoria se dio el 14 de noviembre de 2019 ante Curazao por 2-1 en la Liga de las Naciones de la Concacaf.

De hecho, esa ha sido la única victoria de la 'Sele' en nueve partidos bajo la gestión de Ronald González como seleccionador que inició en octubre de 2019 y reporta un saldo estadístico de un triunfo, cinco empates y tres derrotas.