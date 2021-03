México vs Estados Unidos: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En el último partido de la fase de grupos del Preolímpico de Concacaf, la Selección de México (Sub-23) recibe a Estados Unidos (Sub-23) con la intención de quedar en el primer lugar del grupo A, ya que ambas escuadras tienen la misma cantidad de puntos.

MÉXICO VS ESTADOS UNIDOS: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el partido México vs Estados Unidos se puede ver en Claro Sports, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo, TUDN, Marca Claro. En Estados Unidos lo puede ver por Univision NOW, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, UniMás, TUDN USA, Fox Sports 1, TUDN Radio y a nivel internacional transmite Bet365, Concacaf Official App.

México: 7:30 pm

Colombia: 8:30 pm

Estados Unidos: 9:30 pm (este), 7:30 pm (pacífico)

El cuadro azteca llega a este encuentro, luego de ganar de forma consecutiva los dos compromisos anteriores ante República Dominicana y Costa Rica de manera contundente, teniendo en cuenta que en el primero ganó 3-1 y el segundo 3-0 que le permiten ser líderes de su grupo.

Su entrenador Jaime Lozano, sabe que para lograr ese objetivo sirve un empate o la victoria ante Estados Unidos que precisamente "sabemos que el rival en turno, Estados Unidos, va a ser fuerte, físicamente, normalmente trabajan bastante bien, técnica y tácticamente, han mejorado mucho y sabemos que va a ser una final para ellos y para nosotros”.

Mientras tanto, el estratega Jason Kreis no quiere llevarse ninguna sorpresa, a pesar de estar clasificado a la siguiente fase del torneo: “Hicimos seis cambios en el once y todavía no sabemos qué roster es el mejor. Queremos ganar a México y ganar el grupo", sostuvo Kreis en la rueda de prensa previa al encuentro.

Hay que recordar que el seleccionado de Honduras y Canadá lideran el grupo B con cuatro unidades ambas escuadras.