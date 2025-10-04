El Mundial Sub-20 de 2025 entra en su fase decisiva, y el Grupo C tendrá un cierre vibrante con el duelo entre México y Marruecos, dos selecciones que llegan en realidades distintas pero con mucho en juego. El encuentro, que se disputará este domingo, definirá el destino de los aztecas, mientras que los africanos buscarán cerrar la primera fase con puntaje perfecto.

La selección mexicana, dirigida por Eduardo Arce, afronta un partido crucial tras empatar sus dos primeros compromisos ante Brasil y España. Aunque el rendimiento ha sido sólido en defensa, la falta de efectividad ofensiva ha impedido que el conjunto norteamericano sume su primera victoria. Ahora, necesita ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final sin depender de otros resultados. “Tenemos que salir a proponer, Marruecos es fuerte, pero sabemos lo que nos jugamos”, declaró el capitán mexicano en la previa.

Por su parte, Marruecos llega con la tranquilidad de tener el boleto asegurado. Los dirigidos por Mohamed Ouahbi vencieron 2-0 a España en su debut y luego superaron 2-1 a Brasil, confirmando su gran momento y su solidez táctica. Con seis puntos y una diferencia de goles positiva, el conjunto africano podría rotar algunas piezas, aunque su objetivo es mantener el invicto y afianzar su favoritismo en el torneo.

El compromiso promete ser intenso: México necesita la victoria para seguir con vida, mientras que Marruecos busca cerrar la fase de grupos con autoridad. El desenlace del Grupo C no solo definirá clasificaciones, sino también la confianza con la que cada equipo afrontará la siguiente etapa del campeonato juvenil.