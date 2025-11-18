México vs Paraguay EN VIVO hora y canal para ver el amistoso

La selección mexicana de futbol enfrentará a la selección paraguaya, dos selecciones que estarán en la próxima copa del Mundo jugarán su último partido amistoso del año pensando desde ya en lo que será la cita orbital.

Paraguay logró una clasificación relativamente tranquila, consiguió hacerse fuerte en unas eliminatorias realmente complicadas y no sufrió para clasificar, por su parte México no tuvo que jugar eliminatorias por ser sede del Mundial pero si ha jugado varios amistosos, incluyendo los últimos tres que han sido frente a selecciones Conmebol y no ha podido ganar ninguno.