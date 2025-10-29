Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 09:29
México vs Paraguay EN VIVO hora y canal para ver el Mundial sub 17 femenino
México y Paraguay se miden por los octavos de final del Mundial sub 17 femenino.
Los octavos de final del Mundial sub 17 femenino traen un gran partido entre dos selecciones latinoamericanas, México y Paraguay se enfrentaran buscando ser una de las mejores ocho selecciones.
Las mexicanas llegan a este partido luego de dos victorias y una derrota en fase de grupos, en la que compartieron con Corea del Norte, Países bajos y Camerún, un grupo complicado en el que lograron clasificarse como segundas de grupo.
Por su parte Paraguay también llegó como segunda del grupo F con la diferencia de que llegan invictas después de un empate y dos victorias en el grupo que compartieron con Japón, Zambia y Nueva Zelanda.
Hora y canal para ver el partido
El partido de octavos de final entre México y Paraguay se jugará hoy 29 de octubre de 2025 a partir de las 10:30a.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de DSports y DGo.
COL, ECU, PER: 10:30a.m.
ARG, URU, CHI: 12:30p.m.
Fuente
Antena 2