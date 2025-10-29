México vs Paraguay EN VIVO hora y canal para ver el Mundial sub 17 femenino

Los octavos de final del Mundial sub 17 femenino traen un gran partido entre dos selecciones latinoamericanas, México y Paraguay se enfrentaran buscando ser una de las mejores ocho selecciones.

Las mexicanas llegan a este partido luego de dos victorias y una derrota en fase de grupos, en la que compartieron con Corea del Norte, Países bajos y Camerún, un grupo complicado en el que lograron clasificarse como segundas de grupo.

Por su parte Paraguay también llegó como segunda del grupo F con la diferencia de que llegan invictas después de un empate y dos victorias en el grupo que compartieron con Japón, Zambia y Nueva Zelanda.