México vs Portugal EN VIVO, 18 de noviembre: hora y canal Mundial Sub 17

Este martes 18 de noviembre arrancan las emociones de los octavos de final del Mundial Sub-17 en Doha, Catar. Después de la fase de grupos, se midieron en una nueva instancia histórica con los dieciseisavos de final después de que decidieran hacer una prueba con otro certamen mundialista de 48 selecciones.

En dicha instancia de los dieciseisavos de final, México dio un golpe en la categoría después de igualar a dos tantos con Argentina. Para los mexicanos marcó Luis Gamboa en dos ocasiones, mientras que los argentinos marcaron con Ramiro Tulián y Fernando Closter. La paridad durante los 90 minutos llevó el juego a la definición desde el punto penal.

Para definir la historia, México se llevó la victoria en la instancia desde el manchón blanco gracias a Óscar Pineda, José Mancilla, Karin Hernández, Ignacio López y Santiago López que marcaron los cinco goles para el 4-5 de la ‘Tri’.

Adelante, México deberá dar otro golpe ante Portugal. Los portugueses vienen que quedarse con el boleto a esta fase de los octavos de final después de vencer a Bélgica durante los 90 minutos con goles de Anísio Cabral que ha sido una de las grandes figuras. Noah Fernández marcó el descuento de los belgas.

Inician los octavos de final con un partidazo. Quien se quede con la victoria tendrá que enfrentar en la siguiente ronda a Suiza o Irlanda que jugarán a segundo turno este martes 18 de noviembre en el Mundial Sub-17.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE MÉXICO VS PORTUGAL POR EL MUNDIAL SUB-17 ESTE MARTES 18 DE NOVIEMBRE

El partido entre México vs Portugal por los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17 arrancará a partir de las 8 de la mañana y podrá verse a través de la señal de DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE MÉXICO VS PORTUGAL

Colombia, Ecuador y Perú: 8:00 A.M.

México: 7:00 A.M.

Bolivia y Venezuela: 9:00 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:00 A.M.