México ya tendría rival definido para el partido inaugural del Mundial

Una selección del bombo 3

Después de los cambios en el sorteo ya se sabe que México enfrentará a una selección del bombo 3 en el partido inaugural del Mundial, quitando a los equipos centroamericanos estas son las selecciones a las que podría enfrentar.

Noruega

La selección europea liderada por Erling Haaland y Martin Odegaard seguramente es la selección más complicada del bombo 3, un equipo con poca historia en mundiales, pero que de la mano de la que es su mejor generación puede llegar a ser una de las sorpresas de este Mundial.

Egipto

La selección de Mohamed Salah es un rival complicado, si bien en sus últimas clasificaciones no ha tenido buenos resultados, es un equipo rápido, ordenado y que cuenta con dos peligros en ataque, el faraón del Liverpool y la nueva estrella del City Omar Marmoush.

Argelia

Otra selección africana que es la opción más complicada entre los equipos de este continente en el bombo 3, un equipo muy técnico y físico y que sigue teniendo a un Ryadh Mahrez que siempre puede desequilibrar.

Escocia

Otra de las grandes sorpresas fue la clasificación de Escocia a la copa del mundo, en uno de los mejores partidos de la temporada consiguieron su boleto y con jugadores como McTominay o Tierney se convierten en un rival complicado.

Paraguay

La selección dirigida por Gustavo Alfaro demostró en las eliminatorias sudamericanas que es un equipo muy completo, que más que nombres tiene una sintonía grupal que puede convertirlo en un rival muy peligroso, incluso muchos analistas la ponen como posible sorpresa.

Túnez

La selección del norte de África demostró en el último partido amistoso frente a Brasil que puede complicar a cualquiera, un equipo muy ordenado y muy consciente tanto de sus virtudes como defectos lo que lo vuelve un equipo de cuidado.

Costa de Marfil

Seguramente de los africanos será el rival más accesible, un equipo con muchos altibajos pero que siempre es complicado, con un portento físico importante y con varios nombres que empiezan a figurar en el futbol europeo.

Uzbekistán

El país asiático es el rival menos conocido de todos, hasta ahora alcanza su primera clasificación a una copa del mundo y genera mucha curiosidad lo que podría llegar a hacer en su debut

Qatar

La selección de Qatar clasificó a su primer Mundial en 2022 por ser la anfitriona y es la primera vez que llega a una de estas competencias por medio de eliminatorias, un equipo al que antes de su copa del mundo se le habían visto cosas buenas pero que en el certamen demostró algo completamente distinto.

Arabia Saudita

Seguramente el partido que menos expectativa genera teniendo en cuenta que hace 4 años ya se enfrentaron, sin embargo, la selección saudí es una selección realmente peligrosa y que ha sabido crecer mucho en los últimos años.

Sudáfrica

La selección local en 2010 vuelve a un Mundial cosa que no hacía desde entonces, curiosamente esa vez el partido inaugural fue entre los mismos dos equipos, Sudáfrica y México. +