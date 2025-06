¿Mienten en América? Quintero destapó fea decisión que tomó el equipo

Por otro lado, JFQ habló que no le han pagado en totalidad y que por medio de periodistas filtraron la información de que tampoco le darían la plata que se le adeuda. "El trabajo es innegociable. Como los varios periodistas salieron a decir que América no va a sumir el salario, pues es que realmente no lo ha asumido todo".

"Para nadie es un secreto que no me han pagado, ni siquiera lo filtré yo. No pasa nada si no van a asumir", finalizó diciendo Juanfer en Antena 2.

Le puede interesar: Quintero sacudió todo y aclaró los contratos que firmó con el América

Ya hay dos versiones diferentes de la historia y parece que Marcela Gómez no le pega a una dirigiendo el equipo de su papá, Tulio Gómez.

Solo queda esperar que den por finalizado el contrato de Juanfer para que pueda fichar por un nuevo equipo.