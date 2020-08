Mientras Guarín define su futuro, Andreina Fiallo y Javier Reina rompen el silencio

Freud decia... Que las coincidencias no existen; que cuando nos topamos con alguien de casualidad es porq ya lo habiamos visto antes y lo dejamos pasar, pero se quedo ahí en nuestro subconsciente y no paramos hasta conseguirlo. Quizas eso es lo que me pasa contigo, tal vez en algun momento me tope contigo sin darme cuenta, quizas en otra vida o en un tiempo que no logro recordar. El hecho es que quiero intentarte hasta que me salgas bien. Y no se si llamarte coincidencia, casualidad o destino, lo que sé es que quiero seguir topandome contigo en el camino hasta poder un día terminarlo juntos. @andreinafiallo 😑🦋

