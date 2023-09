"Cuando el ego sobrepasa a la humildad, tienes problemas": duro dardo para Borja en Argentina

River Plate sacó un nuevo triunfo en la liga argentina ante Atlético Tucumán. El equipo de la banda cruzada empataba hasta el tiempo de adición y logró rescatar un triunfo en la última jugada del partido disputado en el Mas Monumental.

Una de las polémicas del partido fue después del pitazo inicial. En medio de las celebraciones, Miguel Ángel Borja tuvo un cruce con los entrenadores y algunos futbolistas del banco en el cuadro visitante por el tiempo perdido.

Allí, el colombiano apuntó duramente por el tiempo perdido de sus rivales, que estaba perjudicando al equipo dirigido por Martín Demichelis. El colombiano le dijo al arquero del elenco de Tucumán "Hacé tiempo ahora" y se levó la tarjeta amarilla por parte del central.

Favio Orsi, entrenador visitante, fue preguntado en la conferencia de prensa sobre el suceso y fu de frente contra el colombiano por su feo gesto: “Ganás un partido, lo hacés sobre la hora y merecieron ganar. Ya está, andá a celebrar con los tuyos y no cargués a los jugadores nuestros".

Ya añadió: "Son situaciones que hay que aprender, cuando el ego sobrepasa a la humildad, tenés problemas, no solo en el fútbol sino en la vida. Si lo merecieron o no, yo no tenía problema. Ganaron y ya, vayan a festejar, pero, lo que él hizo no está bien"

Orsi fue contundente al decir que ese tipo de situaciones se deben arreglar internamente y que es necesario hablar con el futbolista. Borja sigue siendo suplente en el equipo argentino y espera tener chance de recuperar la titularidad.

Por ahora se espera que el jugador pueda tener mayor continuidad en el onceno argentino. Borja es uno de los grandes candidatos para estar presente con la selección en las siguientes fechas de la Selección Colombia en las Eliminatorias 2026.