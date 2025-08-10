Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 08:00
Miguel Ángel Borja dio pistas de su futuro ¿Vuelve al FPC o sigue en River?
El delantero colombiano termina contrato con River Plate en diciembre de 2025.
El delantero colombiano Miguel Ángel Borja no pasa por un buen momento en River Plate, teniendo en cuenta que ha sido objeto de múltiples críticas y además se ha puesto en duda su continuidad en el equipo argentino.
Sin embargo, el atacante de 32 años ha recibido la confianza del director técnico Marcelo Gallardo, que le sigue dando oportunidades de sumar minutos e incluso ser títulos.
En las últimas horas, el propio Borja habló de su futuro, teniendo en cuenta que su contrato con River Plate se termina en diciembre del presente año.
"Yo vivo el presente, estoy muy contente y feliz acá, a pesar de los momentos difíciles que he vivido familiar y deportivamente. Son más las cosas positivas que tengo y está todo dado para que la historia continúe", afirmó.
"SOY CONSCIENTE DE LO QUE TENGO QUE MEJORAR, SOY AUTOCRÍTICO"— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025
La palabra de Miguel Borja en la previa de Independiente vs. River
"Esta todo dado para que la historia continúe", dijo con respecto a su renovación#LPFxTNTSports pic.twitter.com/PSXu2SFisE
Por otro lado, Miguel Ángel Borja reconoció que hay aspectos en su estilo de juego que debe mejorar para seguir estando entre las consideraciones de River Plate y Marcelo Gallardo.
"Son momentos del deporte que vivimos. Soy consciente de lo que estoy viviendo, de lo que debo mejorar. Soy autocrítico y sé que las cosas van a mejorar, creo que todo es pasajero", explicó.
Borja se refirió al respaldo que ha recibido por parte de Gallardo.
"El respaldo que tengo por parte del entrenador y de los compañeros es muy bonito y especial. Me lo dijo antes y después del partido y eso me motiva mucho. Me pone y me compromete a seguir trabajando. el año no ha terminado, tenemos todo por delante y solo queda seguir trabajando", afirmó.
