Miguel Ángel Borja dio pistas de su futuro ¿Vuelve al FPC o sigue en River?

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja no pasa por un buen momento en River Plate, teniendo en cuenta que ha sido objeto de múltiples críticas y además se ha puesto en duda su continuidad en el equipo argentino.

Sin embargo, el atacante de 32 años ha recibido la confianza del director técnico Marcelo Gallardo, que le sigue dando oportunidades de sumar minutos e incluso ser títulos.

En las últimas horas, el propio Borja habló de su futuro, teniendo en cuenta que su contrato con River Plate se termina en diciembre del presente año.

"Yo vivo el presente, estoy muy contente y feliz acá, a pesar de los momentos difíciles que he vivido familiar y deportivamente. Son más las cosas positivas que tengo y está todo dado para que la historia continúe", afirmó.