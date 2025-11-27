Miguel Ángel Borja definió su futuro tras salir de River Plate: ¿dónde jugará?

La crisis deportiva que atraviesa River Plate no pudo ser superada en este 2025, el equipo dirigido por el técnico Marcelo Gallardo quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, cayó en semifinales de la Copa Argentina y viene de caer en octavos de final ante Racing en la liga local, una serie de malos resultados que ya tienen sus consecuencias.

Y es que, de acuerdo con múltiples reportes desde territorio argentino, Marcelo Gallardo les comunicó personalmente a seis jugadores que no contará con ellos para la temporada 2026, allí aparece incluido el delantero colombiano Miguel Ángel Borja.

Lea también: [Video] Otra expulsión para Jhon Durán; agredió un rival en la Europa League