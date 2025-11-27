Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 17:35
Miguel Ángel Borja definió su futuro tras salir de River Plate: ¿dónde jugará?
El atacante de 32 años fue uno de los más criticados por los hinchas del 'millonario'.
La crisis deportiva que atraviesa River Plate no pudo ser superada en este 2025, el equipo dirigido por el técnico Marcelo Gallardo quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, cayó en semifinales de la Copa Argentina y viene de caer en octavos de final ante Racing en la liga local, una serie de malos resultados que ya tienen sus consecuencias.
Y es que, de acuerdo con múltiples reportes desde territorio argentino, Marcelo Gallardo les comunicó personalmente a seis jugadores que no contará con ellos para la temporada 2026, allí aparece incluido el delantero colombiano Miguel Ángel Borja.
Borja no seguirá en River y ya puso prioridad a su próximo destino
El atacante nacido en Tierralta, Córdoba, empezó este semestre del año a sumar grandes críticas de la hinchada de River Plate tras desperdiciar goles y tener dificultades para generar opciones de peligro, provocando su ausencia en la titularidad del equipo e incluso quedando descartado en algunas convocatorias.
Pues bien, Marcelo Gallardo ha decidido no tenerlo más en cuenta para su proyecto del 2026 y Borja no renovará su contrato, el cual vence este próximo diciembre y dejará al delantero como agente libre para poder negociar con cualquier club un posible fichaje, sin embargo, su prioridad es quedarse en el fútbol del extranjero.
Borja no descarta un regreso al fútbol colombiano, pero...
Así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, mencionando que el exjugador de Santa Fe, Atlético Nacional, Junior y Palmeiras, ya va analizando propuestas de otros clubes interesados en ficharlo, pero que dará prioridad a los equipos del extranjero, pues su deseo principal es seguir jugando fuera del país, recordando que en la Liga MX equipos como el Club América han sonado para ficharlo.
Pese a no tener una gran temporada con River Plate y sumar pocos minutos con el equipo de Marcelo Gallardo, el colombiano terminó su época con River anotó 62 goles en 84 titularidades, entrando al top 25 de los máximos artilleros en la historia del club, donde levantó tres títulos locales y fue el goleador de la Copa de la Liga en 2024.
