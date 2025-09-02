Miguel Ángel Russo hospitalizado en Argentina: ¿Por qué?

Boca Juniors depositó la confianza para salir del peor momento de su historia en Miguel Ángel Russo. El entrenador argentino que tuvo paso en Millonarios como director técnico y que dejó su huella en la institución bogotana ha tenido que luchar bastante con problemas de salud que lo llevaron este martes 2 de septiembre a un hospital para ser tratado.

En 2017 mientras dirigía a Millonarios tuvo que ausentarse de algunos partidos por un cáncer que se le diagnosticó, pero afortunadamente pudo seguir su vida normal. Tomó las riendas de Boca Juniors, pero ya se le veía con algunas complicaciones cuando salió de Rosario para cumplir un nuevo ciclo.

De hecho, en los últimos partidos de Boca Juniors, las cámaras captaron a un Miguel Ángel Russo sentado en el banquillo con muchas muestras de cansancio en su cara. Justamente, en el juego más reciente se quedó dormido. Esa sensación de desgaste iba a confirmar otro problema para el estratega.

¿POR QUÉ FUE HOSPITALIZADO MIGUEL RUSSO?

Sin duda alguna, el tema se agudizó cuando decidió someterse a estudios médicos por ese cansancio. Le recomendaron que se hiciera exámenes y, de acuerdo con información de TyC Sports, tuvo que ser hospitalizado en la tarde de este martes 2 de septiembre.

Las alarmas se prendieron y el medio argentino reveló que, “si bien se mantiene activo y al frente de la dirección técnica de Boca, la salud de Miguel Ángel Russo sigue siendo un tema delicado en el Xeneize. Así, ante un evidente cansancio reciente, desde el club consensuaron con el entrenador, quien decidió someterse a nuevos estudios médicos que revelaron una infección urinaria”.

Esta era la segunda vez que se sometía a exámenes médicos, dado que, “según trascendió, el entrenador ya se había sometido a estudios la semana pasada y se había descartado el problema. Sin embargo, a Russo se lo notó visiblemente cansado, por lo que se decidió repetir los análisis, en el Instituto Fleni, del barrio porteño de Belgrano. Allí, los estudios detectaron el problema”.

Afortunadamente, los últimos reportes mantienen que está estable, pero, que, por solicitud de los médicos, tendrá que pasar la noche en el Instituto Fleni en Argentina.

Ante esta situación, Boca Juniors afrontará la práctica del miércoles 3 de septiembre sin Miguel Ángel Russo. En lugar del ex Millonarios estará Claudio Ubeda, asistente técnico de Russo.

Boca Juniors esperará con calma qué pasará con Miguel Russo que está recibiendo tratamiento de los médicos del Instituto Fleni durante la noche para saber si pueden contar con su entrenador principal para enfrentar a Rosario Central en la siguiente fecha de la Primera División de Argentina.

Ese encuentro será el domingo 14 de septiembre, por lo cual, el parón de FIFA le da la mano a Miguel Russo y a Boca Juniors para que el entrenador se pueda recuperar completamente del estado de salud que se agravió durante los últimos días.