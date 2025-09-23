Miguel Ángel Russo no está bien: se confirma grave estado de salud

Miguel Ángel Russo vuelve a robarse las miradas del mundo del fútbol al revelarse que su estado de salud vuelve a ser delicado y no la pasa bien en Argentina, dejando en velo a Boca Juniors y causando preocupación hasta Colombia, en donde se ganó el cariño y respeto de los fanáticos de Millonarios e incluso rivales.

El director técnico del cuadro 'xeneixe' fue nuevamente hospitalizado este lunes en Buenos Aires, generando preocupación en el entorno del club y entre los hinchas. El entrenador de 69 años acudió a la Clínica Fleni para realizarse unos chequeos médicos programados, pero al presentar síntomas de debilidad y deshidratación, los médicos decidieron dejarlo en observación y aplicarle suero intravenoso.

Delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo

Miguel Russo fue al hospital por cuestiones de rutina y algunos malestares, pero la situación en el centro médico obligó a los especialistas a extender su estadía para asegurar una evaluación más completa. Russo fue dado de alta horas después y regresó a su casa, pero los controles continuarán en los próximos días para determinar su evolución.

Esta nueva preocupación se suma a apenas días después de haber sido internado por una infección urinaria, lo que despierta dudas sobre su estado físico y reaviva la preocupación en torno a su salud. El experimentado entrenador ha tenido antecedentes médicos delicados, como el cáncer de próstata del que se recuperó años atrás, por lo que cada episodio adquiere gran relevancia.