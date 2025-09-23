Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 06:32
Miguel Ángel Russo no está bien: se confirma grave estado de salud
Miguel Ángel Russo vuelve a ser hospitalizado por delicado estado de salud.
Miguel Ángel Russo vuelve a robarse las miradas del mundo del fútbol al revelarse que su estado de salud vuelve a ser delicado y no la pasa bien en Argentina, dejando en velo a Boca Juniors y causando preocupación hasta Colombia, en donde se ganó el cariño y respeto de los fanáticos de Millonarios e incluso rivales.
El director técnico del cuadro 'xeneixe' fue nuevamente hospitalizado este lunes en Buenos Aires, generando preocupación en el entorno del club y entre los hinchas. El entrenador de 69 años acudió a la Clínica Fleni para realizarse unos chequeos médicos programados, pero al presentar síntomas de debilidad y deshidratación, los médicos decidieron dejarlo en observación y aplicarle suero intravenoso.
Le puede interesar: Con Millonarios no pero con la selección si: Así llega Neiser al mundial
Delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo
Miguel Russo fue al hospital por cuestiones de rutina y algunos malestares, pero la situación en el centro médico obligó a los especialistas a extender su estadía para asegurar una evaluación más completa. Russo fue dado de alta horas después y regresó a su casa, pero los controles continuarán en los próximos días para determinar su evolución.
Esta nueva preocupación se suma a apenas días después de haber sido internado por una infección urinaria, lo que despierta dudas sobre su estado físico y reaviva la preocupación en torno a su salud. El experimentado entrenador ha tenido antecedentes médicos delicados, como el cáncer de próstata del que se recuperó años atrás, por lo que cada episodio adquiere gran relevancia.
En Argentina, distintos medios reportaron que además de la deshidratación se detectaron otros valores alterados, aunque no todos coinciden en los diagnósticos, lo que aumenta la incertidumbre. La noticia impactó en el mundo Boca, ya que Russo había dirigido el empate 2-2 frente a Central Córdoba el fin de semana, y su imagen cansada había sido comentada tanto en redes sociales como en programas deportivos.
🚨 MIGUEL ÁNGEL RUSSO quedó hospitalizado por recomendación médica— Mundo Central 12⭐ (@MundoCentralOf) September 22, 2025
➡️ Se realizó chequeos de rutina esta mañana y los médicos notaron algunos valores que no cerraban
👉🏻 Lo hidrataron y esperan los resultados de nuevos estudios
🇺🇦💪🏻 ¡FUERZA MIGUEL! pic.twitter.com/VNkTrY0ij9
En otras noticias: ¿Culpa de González? Sorpresa en Millonarios
Lea también: Nacional y Millonarios calientan la tabla de posiciones de Liga BetPlay
Próximo partido de Boca Juniors en la Primera División de Argentina
El siguiente reto de Boca Juniors en la Primera División de Argentina sería en el marco de la fecha 12, el sábado 27 de septiembre, enfrentándose a Defensa y Justicia en condición de visitante.
Fuente
Antena 2