Miguel Borja cambiaría de rumbo: el gigante de Perú que lo quiere

Para nadie es un secreto que la poca cuota goleadora de Miguel Ángel Borja en River Plate iba a significar consecuencias para el delantero colombiano. 62 goles marcó en su estancia en Argentina, y, acompañado del flojo nivel del cuadro riverplatense, duró varios partidos sin vulnerar los arcos rivales.

Marcelo Gallardo lo terminó borrando para el final de la Liga de Argentina al igual que a Paulo Díaz y después le hicieron saber que no iba a seguir en la institución para el 2026. Tendrá que buscar nuevos aires y ha sonado en ligas como en Colombia con el Junior de Barranquilla y en México con Cruz Azul, Pumas, Tigres o América que se han interesado por el delantero cordobés.

Sin la posibilidad de continuar en Argentina, el futuro de Miguel debe definirse antes de que acabe el año para poder iniciar el 2026 con la certeza de dónde va a jugar la siguiente temporada. México, Colombia y una nueva competencia que quiere contar con el colombiano como lo es la Liga 1 de Perú.

ALIANZA LIMA SUEÑA CON FICHAR A MIGUEL ÁNGEL BORJA

Mientras el futuro de Miguel Borja da vueltas, apareció una nueva posibilidad que no parece tan descabellada, dado que sería el flamante reemplazo de, nada más ni nada menos que del goleador argentino Hernán Barcos en Alianza Lima. El cuadro capitalino de Perú ha puesto sus ojos en un atacante de calidad y sería el colombiano.

62 goles no suenan mal para el Alianza Lima que debe competir en todos los frentes bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito. Los aliancistas están disputando la Liga 1 de Perú instalados en las semifinales con un empate en el primer partido frente a Sporting Cristal en la cancha de los cerveceros. Quedará todo a definirse en Matute el sábado 6 de diciembre.

El partido toma importancia porque puede llevar a la institución que clasifique a la Copa Libertadores en la fase de grupos. Ahí recae también la necesidad de armarse con un delantero como Miguel Ángel Borja, que, el Diario Olé ya ha afirmado que es del interés de Alianza Lima para el 2026 tras la no continuidad en River Plate.

¿HAY FORMA DE QUE LLEGUE A ALIANZA LIMA?

Pues bien, aunque el interés existe y que el Diario Olé confirmó que hay posibilidades, desde Perú empiezan a desmentir esta opción. Pues, Miguel en estos momentos no estaría pensando en llegar a una liga como la peruana. Ese es el principal factor que no permitiría su llegada al cuadro aliancista.

De hecho, el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa Mano a Mano afirmó que la opción podría descartarse, dado que los objetivos de Miguel para el 2026 están en otras ligas, “pregunté en Argentina por la posibilidad y me indicaron que su prioridad es continuar su carrera en ligas como la mexicana y la brasileña. Apunta a ligas más competitivas que la Liga 1”.

Habrá que esperar qué vueltas dará el futuro para Miguel Ángel Borja con esta posibilidad de Alianza Lima, o bien, con oportunidades en México con cuatro equipos que entran en la disputa por fichar al colombiano. Brasil puede ser otra opción, dado que ya estuvo en el Brasileirao con Palmeiras y Gremio.