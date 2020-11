Miguel Herrera: "me agrada que mi nombre esté en la Selección Colombia"

Tras ser mencionado como supuesto candidato para dirigir a la Selección Colombia, en caso de salir Carlos Queiroz, Miguel el 'Piojo' Herrera se refirió a la hipotética posibilidad de dirigir a los cafeteros.

Por tal razón, el estratega –Miguel Herra– del equipo mexicano, América de México se mostró contento al escuchar su nombre entre los candidatos pero resaltó que solo es un rumor.

"La verdad es que no más que los rumores que hay por todos lados. A mí no me han dicho nada. Me gusta, me agrada que mi nombre está en una selección tan importante como la de Colombia, pero simplemente son rumores", manifestó el ‘piojo’ Herrera para el medio TUDN.

No obstante, dejó claro que el estar al frente de Colombia sería muy bueno por sus jugadores y su carrera como entrenador: "es una selección importante a nivel mundial y creo que viene un recambio importante en mí, en Colombia y reitero, para mí hay una buena base de jugadores, pero sinceramente hasta que no haya un acercamiento no podré decir algo de eso", sentenció el mexicano.

Finalmente, fue enfático al decir que su mente está concentrada en el ‘Águilas’ mexicanas y en la recta final de la Liga MX.