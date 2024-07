Milán fichó a reciente campeón: pagó 13 millones de euros

El Milan hizo oficial este viernes el fichaje del delantero español Álvaro Morata, que militaba en el Atlético de Madrid y capitán de la selección española campeona de la Eurocopa 2024, con el que firmado un contrato de 4 años, con opción de un año más.



"El AC Milan se complace en anunciar la adquisición definitiva de las prestaciones deportivas del futbolista Álvaro Borja Morata Martín del Club Atlético de Madrid", anunció en su web la entidad, sin dar detalles sobre el monto económico de la operación.



"Capitán de la selección española que acaba de proclamarse campeona de Europa, Morata firmó un contrato con el club rossonero hasta el 30 de junio de 2028 con la opción de un año más", se añade en la nota.



Según los medios, el club italiano ha pagado su cláusula de rescisión de 13 millones de euros, revelan este martes los medios italianos, mientras que Morata, que lucirá la camiseta con el número 7, el mismo que llevaba en la selección, cobrará entre 4,5 y 5 millones de euros por temporada.

Vea también: Milan inicia la revolución en Serie A y Europa con nuevo técnico: revelan el nombre



El Atlético de Madrid ha informado de que LaLiga le ha comunicado el pago de la cláusula, si bien no precisa cantidad alguna.



"No veo la hora de empezar. Ahora me voy de vacaciones porque tengo que estar con mi familia que me ayudó mucho, sino estaría entrenando a partir de mañana", dijo este miércoles el futbolista de 31 años y reciente campeón de Europa con la selección española a 'Sky Sports Italia'



Morata mostró su confianza en el exjugador Zlatan Ibrahimovic, actual directivo del club milanista, que ha sido decisivo para convencerle de dejar el Atlético de Madrid, pues hace solo dos semanas había mostrado su deseo de ganar títulos con el club español en redes sociales.



Y aunque es muy pronto para saber cuándo debutará con el Milán, el medio ya habla incluso de una posible fecha: 13 de agosto, en el trofeo Silvio Berlusconi, en el partido Milán- Monza que se disputará en el estadio de San Siro.



Nacido en Madrid el 23 de octubre de 1992, Álvaro creció en los juveniles del Atlético, Getafe y Real Madrid, debutando con el primer equipo de los blancos en diciembre de 2010, recuerda el Milán.

Le puede interesar: Oficial: Inter de Milán se despidió de Cuadrado



En su carrera ha vestido las camisetas del Real Madrid, Juventus Turín, Chelsea y Atlético de Madrid totalizando 506 asistencias y 172 goles. Con el conjunto rojiblanco ha disputado 154 partidos, en los que ha anotado 58 tantos. En la segunda etapa sus cifras son de 93 y 36.



Y ha conquistado dos Ligas de Campeones, una Supercopa de la UEFA, un mundial de clubes, dos Ligas, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, dos Campeonatos de Serie A, tres Copas de Italia, dos Supercopas de Italia y una FA Cup (Copa Inglesa), añade la entidad milanista .



Mientras que con la selección española, con la que cuenta con 80 asistencias y 36 goles, además de ganar la EURO 2024, conquistó la Liga de Naciones 2022/23, concluye.



Morata comunicó su salida el pasado martes en persona al club y a sus compañeros, que estaban en la concentración de Los Ángeles de San Rafael. El Atlético le desea "suerte en esta nueva etapa profesional".