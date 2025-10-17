Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 16:19
Millonarios arma su equipo para 2026: confirman dos refuerzos en la lista
Millonarios busca armar un equipo más competitivo de cara a la temporada 2026.
Millonarios se juega su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay. El conjunto cayó en la fecha 15 ante Deportivo Pereira y ahora tiene la obligación de sumar, ante Atlético Bucaramanga, para seguir manteniendo la ilusión de llegar a las semifinales.
Con apenas 13 unidades posibles en disputa, los dirigidos por Hernán Torres necesitan ganar prácticamente todo para mantener viva la esperanza de llegar a la fase definitiva del segundo semestre. Sin embargo, desde la directiva ya se piensa en las opciones de refuerzos para 2026.
Ante la floja temporada del equipo azul, la dirección deportiva ya analiza los primeros dos nombres que podrían llegar a la casa embajadora. Millonarios empieza a mirar hacia el futuro y a proyectar lo que será la temporada 2026, con la intención de volver a ser protagonista tanto a nivel local como internacional.
Más allá de que la directiva aún no ha emitido un comunicado oficial, los rumores sobre una posible renovación en el banquillo han sido aclarados. Todo apunta a que la continuidad de Hernán Torres está asegurada y que la dirigencia ya baraja nombres para iniciar un nuevo proyecto con el entrenador tolimense a la cabeza.
Según la información revelada por periodistas cercanos al entorno del cuadro azul, hay dos nombres en las posibilidades para llegar a la escuadra capitalina. Se trataría de Harold Santiago Mosquera, quien no ha renovado su contrato con Santa Fe.
Además, entre las alternativas para reforzar el equipo también destaca Jannenson Sarmiento. El jugador del Unión Magdalena, que está avaluado en una cifra cercana a 1.5 millones de dólares por su traspaso, también figura entre los candidatos para llegar al equipo embajador.
⏱ 90' Termina el partido.— Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 16, 2025
🇲🇰 3-2 Ⓜ️ |#PERvMFC pic.twitter.com/DiBU9ZSlTE
Millonarios sigue a la espera consolidar su clasificación a los torneos internacionales de 2026. El equipo azul necesita sumar en la reclasificación para asegurar su presencia como mínimo en la Copa Sudamericana y asegurar un buen ingreso económico para armar una mejor plantilla.
Por ahora, el presente del conjunto embajador es incierto. Torres y sus dirigidos deberán buscar una remontada casi épica para seguir con vida en el campeonato. Sin embargo, en los pasillos de la institución ya se piensa en lo que será el armado de la nómina parea afrontar el siguiente año competitivo.
