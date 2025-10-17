Millonarios arma su equipo para 2026: confirman dos refuerzos en la lista

Ante la floja temporada del equipo azul, la dirección deportiva ya analiza los primeros dos nombres que podrían llegar a la casa embajadora. Millonarios empieza a mirar hacia el futuro y a proyectar lo que será la temporada 2026, con la intención de volver a ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

Más allá de que la directiva aún no ha emitido un comunicado oficial, los rumores sobre una posible renovación en el banquillo han sido aclarados. Todo apunta a que la continuidad de Hernán Torres está asegurada y que la dirigencia ya baraja nombres para iniciar un nuevo proyecto con el entrenador tolimense a la cabeza.

Según la información revelada por periodistas cercanos al entorno del cuadro azul, hay dos nombres en las posibilidades para llegar a la escuadra capitalina. Se trataría de Harold Santiago Mosquera, quien no ha renovado su contrato con Santa Fe.

Además, entre las alternativas para reforzar el equipo también destaca Jannenson Sarmiento. El jugador del Unión Magdalena, que está avaluado en una cifra cercana a 1.5 millones de dólares por su traspaso, también figura entre los candidatos para llegar al equipo embajador.