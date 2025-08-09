Actualizado:
Millonarios compartió los preocupantes diagnósticos de Llinás y Amores
Millonarios dio a conocer el parte médico oficial de Andrés Llinás y Guillermo De Amores.
Millonarios y Deportivo Cali protagonizaron un auténtico espectáculo deportivo en el marco de la fecha 6 de la Liga BetPlay, un encuentro lleno de goles, reencuentros efusivos entre Alberto Gamero, la hinchada y un par de jugadores, pero también de momentos preocupantes por el estado físico de algunos de los futbolistas.
El cuadro 'embajador' no solo perdió la oportunidad de sumar su primera victoria luego de ir ganando 2-0 y dejar que el marcador terminara empatado 3-3, sino que también daría de baja a dos futbolistas por varios días, Guillermo De Amores y Andrés Llinás, debido a delicadas lesiones que se vivieron en el transcurso del partidos y de las cuales ya se dio a conocer el parte médico oficial.
Parte médico de Andrés Llinás y Guillermo De Amores tras lesiones en el empate contra Cali
La capital del país y el 'coloso' de la 57 fueron testigos de un emotivo reencuentro entre Alberto Gamero y Millonarios, pero también de un partido cargado de emociones por seis goles anotados, pero también por preocupantes situaciones que protagonizaron el defensor y capitán, Andrés Llinás, y el guardameta, Guillermo De Amores.
Los últimos minutos del partido entre la escuadra 'azucarera' y 'Millos' fueron de completo sufrimiento para David González, ya que no solamente se había dejado remontar el marcador, sino que al minuto 68 y luego al 74 tuvo que sustituir a dos de sus mejores jugadores por lesión.
Según el parte médico que dio a conocer el club, el portero uruguayo habría sufrió una conmoción cerebral y estará en observación durante las próximas horas. Mientras que Llinás si tiene un diagnóstico más desalentador, ya que sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda y se le tendrá que realizar una intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación.
Gamero le envió sentido mensaje a Andrés Llinás tras su delicada lesión
Alberto Gamero sin duda alguna no olvidó su pasado en Millonarios y el cariño que siente por varias de las figuras que continúan en el club y con los cuales logró salir campeón en varias ocasiones. Esta fue una de las principales razones que lo llevó a reaccionar a la lesión del defensor bogotano, Andrés Llinás, a quien le mandó un mensaje de pronta recuperación y oración.
"Duro es yo estaba muy cerquita cuando vi la jugada, y sé que es un momento duro para él, para la familia, para Millonarios, porque es un ídolo de Millonarios, y mandarle mucha fortaleza. Él es un jugador joven, de mucha proyección y como siempre le decía a ellos (cuando entrenaba a Millonarios), el joven se recupera mucho más rápido y estoy completamente seguro que se va a recuperar y se va a recuperar bien. A la mamá, al papá, a las hermanas, a todos ellos que me lo arropen y que voy estar pendiente; que tenga mucha fortaleza, él ha madurado, Dios quiera que no sea grave la cosa. Oremos por él".
