Millonarios compartió los preocupantes diagnósticos de Llinás y Amores

Millonarios y Deportivo Cali protagonizaron un auténtico espectáculo deportivo en el marco de la fecha 6 de la Liga BetPlay, un encuentro lleno de goles, reencuentros efusivos entre Alberto Gamero, la hinchada y un par de jugadores, pero también de momentos preocupantes por el estado físico de algunos de los futbolistas.

El cuadro 'embajador' no solo perdió la oportunidad de sumar su primera victoria luego de ir ganando 2-0 y dejar que el marcador terminara empatado 3-3, sino que también daría de baja a dos futbolistas por varios días, Guillermo De Amores y Andrés Llinás, debido a delicadas lesiones que se vivieron en el transcurso del partidos y de las cuales ya se dio a conocer el parte médico oficial.

Parte médico de Andrés Llinás y Guillermo De Amores tras lesiones en el empate contra Cali

La capital del país y el 'coloso' de la 57 fueron testigos de un emotivo reencuentro entre Alberto Gamero y Millonarios, pero también de un partido cargado de emociones por seis goles anotados, pero también por preocupantes situaciones que protagonizaron el defensor y capitán, Andrés Llinás, y el guardameta, Guillermo De Amores.

Los últimos minutos del partido entre la escuadra 'azucarera' y 'Millos' fueron de completo sufrimiento para David González, ya que no solamente se había dejado remontar el marcador, sino que al minuto 68 y luego al 74 tuvo que sustituir a dos de sus mejores jugadores por lesión.