Millonarios complace a Hernán Torres: confirmarían fichajes de jugadores libres

Millonarios dio al fin de David González tras el mal arranque que tuvo en el segundo semestre de la temporada deportiva 2025, la cual terminó sellando con una polémica derrota en el Estadio El Campín ante Unión Magdalena. Frente a esta decisión, las directivas comenzaron a trabajar en la contratación de un nuevo estratega y confirmaron la grata noticia del regreso de Hernán Torres.

El estratega tolimense fue confirmado como el nuevo DT el 22 de agosto, pero su debut tuvo que esperar hasta el duelo frente a Real Cartagena en la Copa BetPlay en el cual cayó en condición de visitante, aunque obteniendo la clasificación. Sin embargo, Torres no se mostró descontento y dijo que era parte del proceso, al mismo tiempo que confirmó en Planeta Fútbol de Antena 2 que reestructuraría al equipo y evalúa la opción de traer jugadores que se encuentran libres.

Le puede interesar: Rival de Millonarios en la Liga BetPlay contrataría a David González

Hernán Torres dio el visto bueno para contratar jugadores libres en Millonarios

Torres tuvo un debut poco esperado, ya que terminó cayendo en condición de visitante ante Real Cartagena, pero logró conseguir la clasificación a octavos de final de la Copa BetPlay. Aunque esta no fue la única buena noticia que recibieron los fanáticos del cuadro 'embajador', ya que el estratega confirmó la llegada de nuevos fichajes.

Aunque el mercado en la presente temporada ya se cerró, en el Fútbol Profesional Colombiano se abre una ventana para que los clubes puedan fichar jugadores que quedaron libres y que justamente Millonarios aprovecharía. Hernán Torres confirmó que se encuentran evaluando opciones y armando la respectiva carpeta para mirar cuáles son los perfiles que más se acoplan a las necesidades del estratega y el club.