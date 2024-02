Millonarios confirmó lo peor: grave lesión de uno de sus titulares

Millonarios no ha podido con las lesiones en este 2024. Han sido varios los jugadores que han tenido alguna molestia y el profesor Alberto Gamero ha tenido que buscar varias alternativas.

En las últimas horas, y como era de esperarse, el club 'embajador' dio a conocer a través de un comunicado que uno de sus titulares sufrió una grave lesión y tendrá que ser operado en los próximos días.

Bien, pues se trata de Omar Bertel, quien salió en camilla del partido con Águilas Doradas y finalmente ya se dio a conocer el parte médico oficial.

"Millonarios FC informa que el jugador Omar Bertel sufrió una lesión del Tendón de Aquiles. En los próximos días se adelantará un procedimiento quirúrgico con el jugador", dijo el equipo en el comunicado.

Así las cosas, Millos también pierde a Bertel, un jugador bastante versátil que fue apareciendo como titular en los últimos partidos por Liga Betplay.

Este futbolista se une a la lesión que presenta Daniel Cataño, quien lleva varias semanas por fuera, todavía no ha podido entrenar y se desconoce realmente cuál es el problema de salud que realmente presenta.

Millonarios actualmente no marcha bien dentro de la Liga Betplay y eso se debe a que no ha podido tener a su equipo titular completo, por eso está actualmente con solo once puntos sumados de 21 disputados.