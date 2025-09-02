Cargando contenido

Guillermo de Amores con Millonarios
Guillermo de Amores con Millonarios
Millonarios FC
Fútbol
Mar, 02/09/2025 - 17:22

Millonarios confirmó lo peor sobre Guillermo de Amores: ya hay comunicado

Millonarios lo hizo oficial a través de un comunicado en la tarde de este martes.

Uno de los jugadores que no la ha pasado bien en esta edición de la Liga Betplay es Guillermo de Amores, el arquero que fue fichado recientemente por Millonarios para reemplazar en el arco a Álvaro Montero.

Y aunque había mucha esperanza del nivel que podría tener este guardameta, las cosas cambiaron rápidamente y varios errores condenaron a De Amores con el equipo y obligaron a la administración a buscar un arquero alternativo que es Iván Arboleda, que regresó al club.

Pero más allá de esta situación, en las últimas horas los 'embajadores' confirmaron que Guillermo tiene una lesión que lo dejará varias semanas por fuera de las canchas.

"Millonarios FC informa que, tras realizarse pruebas diagnósticas, el jugador Guillermo de Amores presenta una lesión del bíceps femoral grado 3 de su pierna izquierda", dijo el equipo bogotano.

Aunque no se confirmó el tiempo de baja, hay que tener en cuenta que es una lesión de tercer grado y eso hace las cosas más difíciles, por lo que se habla de varias semanas por fuera de las canchas.

