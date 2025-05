Millonarios confirmó oferta: Néiser Villarreal ya tomó una decisión

Por su parte, Antonio dejó claro que la intención del jugador NO es irse libre sin dejarle algún dinero al equipo en el que está actualmente: "El jugador no se va a ir libre y el jugador va para el Atlético de Madrid A, inicialmente. El jugador no se va a ir libre porque el jugador no se quiere ir libre porque reconoce a Millonarios".

"Están solucionados los problemas entre el equipo y la agencia de representación, pero no se hablan", dijo el periodista, lo que estaría haciendo difícil finiquitar el traspaso.

Las próximas horas serán cruciales para definir este fichaje, que podría convertirse en la venta más cara de Millonarios en toda su historia.