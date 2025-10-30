Actualizado:
Millonarios confirmó primera decisión tras la eliminación en Liga Betplay
Millonarios no puedo pasar del empate ante Once Caldas y se quedó afuera de los Cuadrangulares.
Millonarios selló su eliminación en la Liga Betplay tras el 0-0 ante Once Caldas. El empate sin goles en El Campín selló el destino de los embajadores, que quedaron fuera de los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, lejos de provocar un cambio inmediato en el banquillo, la dirigencia confirmó que Hernán Torres continuará al frente del equipo para la próxima temporada.
En los últimos días, los rumores sobre una posible salida del estratega tolimense habían tomado fuerza, alimentados por el descontento de un sector de la hinchada que ha tenido varios reparos con el rendimiento del club, este semestre.
¿QUÉ PASARÁ CON GAMERO EN 2026?
No obstante, desde la dirección deportiva azul se despejaron todas las dudas: Torres seguirá siendo el entrenador en 2026, respaldado por su experiencia, liderazgo y conocimiento del club. Además de ello porque el entrenador llegó a mitad de semestre con una nómina que no confeccionó.
Durante la rueda de prensa posterior al empate frente al conjunto manizaleño, el propio técnico se refirió a su continuidad y al trabajo que ya se está realizando de cara al nuevo año. “Estamos enfocados en fortalecer el plantel y en cerrar bien el torneo. La dirigencia está adelantando el trabajo en los refuerzos para 2026”, señaló el estratega.
Millonarios aún tiene en juego un objetivo clave: asegurar un cupo a la Copa Sudamericana 2026. Para ello, deberá sumar los seis puntos que restan en sus compromisos ante Envigado y Boyacá Chicó, dos rivales que, si bien no pelean por la parte alta, podrían complicar a los capitalinos si no muestran efectividad.
El entrenador tolimense, que ya sabe lo que es ser campeón con Millonarios, se muestra decidido a reconstruir el proyecto sobre bases sólidas. La directiva, encabezada por la gerencia deportiva, trabaja en la renovación de piezas clave y en la búsqueda de refuerzos que aporten jerarquía y equilibrio.
Aunque la eliminación fue un golpe al cuadro azul, la continuidad de Hernán Torres representa una apuesta por la estabilidad y la planificación a largo plazo. El técnico cuenta con el respaldo institucional y la oportunidad de darle un nuevo aire al grupo, sumando una renovación en la plantilla.
Por ahora, el reto inmediato es cerrar con dignidad el campeonato, mejorar en la tabla de reclasificación. Se espera que en las próximas semanas se anuncien las primeras salidas de diferentes futbolistas que finalizan su contrato.
