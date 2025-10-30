Millonarios confirmó primera decisión tras la eliminación en Liga Betplay

No obstante, desde la dirección deportiva azul se despejaron todas las dudas: Torres seguirá siendo el entrenador en 2026, respaldado por su experiencia, liderazgo y conocimiento del club. Además de ello porque el entrenador llegó a mitad de semestre con una nómina que no confeccionó.

Durante la rueda de prensa posterior al empate frente al conjunto manizaleño, el propio técnico se refirió a su continuidad y al trabajo que ya se está realizando de cara al nuevo año. “Estamos enfocados en fortalecer el plantel y en cerrar bien el torneo. La dirigencia está adelantando el trabajo en los refuerzos para 2026”, señaló el estratega.

Millonarios aún tiene en juego un objetivo clave: asegurar un cupo a la Copa Sudamericana 2026. Para ello, deberá sumar los seis puntos que restan en sus compromisos ante Envigado y Boyacá Chicó, dos rivales que, si bien no pelean por la parte alta, podrían complicar a los capitalinos si no muestran efectividad.

El entrenador tolimense, que ya sabe lo que es ser campeón con Millonarios, se muestra decidido a reconstruir el proyecto sobre bases sólidas. La directiva, encabezada por la gerencia deportiva, trabaja en la renovación de piezas clave y en la búsqueda de refuerzos que aporten jerarquía y equilibrio.