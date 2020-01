Millonarios dio parte oficial de la lesión de Cristian Arango

Cristian Arango tuvo una buena participación en el juego contra Deportivo Pasto, sin embargo, luego de saltar a cabecear y anotar el tanto del descuento para su club, sintió una molestia que no le permitió concluir el juego en plenitud de condiciones y que preocupó tanto a los hinchas de Millonarios como a Alberto Gamero, quien sabe que el plantel el corto y cualquier lesión puede ponerlo en aprietos.

Le puede interesar: Egan Bernal habló de la Boldenona y respondió a Roglic sobre el favoritismo en el Tour

Teniendo esto en cuenta, el club presentó un escueto comunicado en el que informa de qué tipo de lesión se trató y aunque no aclaró cuánto será el tiempo de recuperación ni la razón exacta de lo ocurrido, espera que la situación no pase a mayores y no se trate de más que de una simple molestia. "Informamos que Cristian Arango presentó molestia muscular en isquiotibiales de la pierna derecha en el partido de anoche. Queda a la espera de evolución y resultados de exámenes diagnósticos complementarios", afirmó la institución a través de sus redes.

El debut de Millonarios en la Liga BetPlay 2020 no fue el esperado y el cuadro dirigido por Alberto Gamero cayó, de manera sorpresiva, frente a Deportivo Pasto por marcador de 1-2. Los goles del equipo nariñense evidenciaron varios problemas en la defensa, sobre los que tendrá que trabajar el entrenador samario, quien se mostró molesto con sus jugadores y crítico al finalizar el partido.

Lea también: Santa Fe sacó un punto en Manizales. El jueves se presenta ante su gente contra Envigado

De igual manera, la zona ofensiva también quedó expuesta luego de una serie de fallos que le costaron el empate al cuadro albiazul. En estas jugadas, futbolistas como José Guillermo Ortiz se encontraron mano a mano con el guardameta rival y no pudieron vencerlo hasta la entrada del mencionado Arango, quien aprovechó un buen centro de costado para vencer la resistencia de Martínez, quien tuvo una noche inspirada.