Millonarios en caída libre: sin fútbol, sin garra y sin resultados
El equipo azul cada vez está más hundido, sin futbol y sin respuestas.
Millonarios no levanta cabeza, el equipo embajador viene de mal en peor en esta temporada y ahora quedó eliminado de copa tras empatar 0-0 en el partido de vuelta frente a Envigado en Bogotá.
La situación del equipo azul de la capital es preocupante, más allá de los resultados el equipo no muestra señal de respuesta y el nivel de muchos de sus futbolistas es preocupante, además de todo, la actitud de los jugadores no es acorde con el momento del equipo, si no se puede con futbol se busca con garra y en Millonarios no es así.
Eliminado de copa y al borde en liga
Millonarios tuvo una primera mitad del semestre realmente mala, con solo 11 puntos en liga de 33 disputados el equipo embajador está en la decimocuarta posición a 5 puntos del octavo lugar, si bien en cuanto a números el equipo ahora dirigido por Hernán Torres todavía puede clasificar, por ganas y por futbol no deja esa sensación en la hinchada albiazul.
En el partido de ayer en la noche en copa se esperaba ver un Millonarios voluntarioso, guerrero y con ganas, sin embargo, eso no fue lo que se vio en el campo de juego, con 20 minutos de intensidad se esfumaron las opciones de Millonarios que estuvo más cerca de perder el partido que de empatarlo.
Incorporaciones no refuerzos
El tiempo dará la razón, pero por ahora de todas las contrataciones del equipo azul han pasado a ser únicamente incorporaciones, ninguno de los nuevos jugadores ha logrado mostrar un nivel digno de convertirse en ídolo de Millonarios, de hecho, el mejor jugador de este semestre en el equipo lo pelean entre Jorge Arias o Beckham David Castro, dos que, si bien el segundo salió un semestre, llevan varios años en el equipo.
La hinchada azul más allá de las protestas se ha demostrado fiel y ha acompañado al equipo, pero la paciencia no es para siempre y desde el minuto 75 del partido se veía en las caras de los hinchas esa desazón de no ver ni siquiera un síntoma de mejoría, hoy Millonarios quedó eliminado contra el último lugar en la pelea del descenso y por liga se le vienen Fortaleza, Nacional y América.
