Millonarios en caída libre: sin fútbol, sin garra y sin resultados

Millonarios no levanta cabeza, el equipo embajador viene de mal en peor en esta temporada y ahora quedó eliminado de copa tras empatar 0-0 en el partido de vuelta frente a Envigado en Bogotá.

La situación del equipo azul de la capital es preocupante, más allá de los resultados el equipo no muestra señal de respuesta y el nivel de muchos de sus futbolistas es preocupante, además de todo, la actitud de los jugadores no es acorde con el momento del equipo, si no se puede con futbol se busca con garra y en Millonarios no es así.