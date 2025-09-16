Millonarios en problemas tras malos resultados: "inviertan o vendan"

Millonarios no ha podido levantar cabeza en la presente temporada y cada vez se van acumulando más resultados negativos a pesar de la reciente llegada de Hernán Torres. El equipo simplemente no ha podido despegar y la situación preocupa bastante, no solo a las directivas del club, sino también a los propios hinchas.

Durante mucho tiempo la fanaticada de Millonarios se ha caracterizado por su apoyo incondicional, pero fue justo en el semestre de clausura de la temporada 2025 en donde más se han visto inconformes por lo que está pasando con el equipo. Han realizado protestas dentro de los estadios, encarado a los propios jugadores afuera de las canchas y recientemente se vio un nuevo caso de indignación bastante llamativo en contra de Serpa y Camacho.

Le puede interesar: Preocupación en Millonarios: figuras dan fea noticia para el mercado

Nueva protesta de Millonarios tras los malos resultados

Millonarios viene de una serie de resultados bastante irregulares, en donde cayó ante Envigado en la Copa BetPlay, empató en condición de local en el clásico ante Santa Fe y fue goleado 3-0 por Alianza FC en la fecha 11 de la Liga BetPlay.

Este último enfrentamiento contra Alianza fue la "gota que derramó el vaso" nuevamente para los hinchas 'embajadores', tal como lo que se vivió en el duelo contra Unión Magdalena y que dejó sin cargo a David González y sin zapatos a varios de los hinchas quienes los arrojaron al terreno de juego.