Mar, 16/09/2025 - 21:28
Millonarios en problemas tras malos resultados: "inviertan o vendan"
Millonarios no pasa por su mejor momento en la temporada y los hinchas ya explotaron con fuertes reclamos.
Millonarios no ha podido levantar cabeza en la presente temporada y cada vez se van acumulando más resultados negativos a pesar de la reciente llegada de Hernán Torres. El equipo simplemente no ha podido despegar y la situación preocupa bastante, no solo a las directivas del club, sino también a los propios hinchas.
Durante mucho tiempo la fanaticada de Millonarios se ha caracterizado por su apoyo incondicional, pero fue justo en el semestre de clausura de la temporada 2025 en donde más se han visto inconformes por lo que está pasando con el equipo. Han realizado protestas dentro de los estadios, encarado a los propios jugadores afuera de las canchas y recientemente se vio un nuevo caso de indignación bastante llamativo en contra de Serpa y Camacho.
Nueva protesta de Millonarios tras los malos resultados
Millonarios viene de una serie de resultados bastante irregulares, en donde cayó ante Envigado en la Copa BetPlay, empató en condición de local en el clásico ante Santa Fe y fue goleado 3-0 por Alianza FC en la fecha 11 de la Liga BetPlay.
Este último enfrentamiento contra Alianza fue la "gota que derramó el vaso" nuevamente para los hinchas 'embajadores', tal como lo que se vivió en el duelo contra Unión Magdalena y que dejó sin cargo a David González y sin zapatos a varios de los hinchas quienes los arrojaron al terreno de juego.
En el regreso del equipo a Bogotá para jugar el partido de vuelta de la Copa contra Envigado se vio otro acto de protesta en contra de las directivas del club. Sobre la avenida séptima, en el norte de Bogotá, frente a una de las empresas en las que trabajan algunos directivos de Millonarios, los hinchas pintaron la calle con fuertes mensajes exigiendo la salida de Serpa y Camacho, ya que según ellos están es robando al equipo.
Próximo partido de Millonarios en la Liga BetPlay
Millonarios regresará a la acción en el marco de la fecha 12 cuando se enfrente ante Fortaleza, uno de los actuales líderes de la competencia. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio El Campín el domingo 21 de septiembre sobre las 14:00 hora Colombia.
