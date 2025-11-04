Actualizado:
Millonarios ficharía delantero extranjero para 2026: "Está encaminado"
Millonarios busca una renovación en su nómina de cara al siguiente año.
Millonarios se mueve con firmeza en el mercado de fichajes y todo apunta a que su primera gran incorporación para el próximo año sería Facundo Boné, actual figura del Deportivo Pasto. Luego de un 2025 lleno de altibajos, la directiva azul busca dar un golpe de autoridad con un futbolista que conoce la Liga BetPlay y que ha demostrado ser decisivo en el frente de ataque.
La intención del club bogotano es renovar su plantilla y volver a los primeros planos del fútbol colombiano. Según los reportes, el técnico Hernán Torres ya habría dado su visto bueno para avanzar en la negociación con el atacante uruguayo, a quien considera una pieza ideal para fortalecer el sistema ofensivo. Boné puede actuar tanto por las bandas como en el centro del ataque, lo que le da al equipo una versatilidad que ha sido difícil de encontrar en la actual nómina.
El interés por el jugador se explica no solo por sus condiciones técnicas, sino también por su experiencia y conocimiento del entorno. De acuerdo con fuentes cercanas al cuadro azul, el delantero podría ser la respuesta a la falta de contundencia que afectó a los embajadores durante la temporada. Además, su llegada permitiría reemplazar a algunos futbolistas de mayor edad y ofrecer una opción fresca para dinamizar el juego ofensivo del club.
Facundo Boné, de 29 años, vive un gran momento en el Deportivo Pasto. En la campaña más reciente disputó 36 encuentros, marcó siete goles y aportó seis asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes del conjunto nariñense. Tal rendimiento ha despertado el interés de varios equipos, pero Millonarios parece haber tomado la delantera en la puja. Su pasado bajo la dirección de Torres en el Deportes Tolima también representa un punto a favor, pues existe una relación profesional que podría facilitar su adaptación.
La llegada del atacante representaría un mensaje contundente por parte de la institución: volver a competir con fuerza en todos los frentes. La hinchada azul ha pedido refuerzos de jerarquía y el uruguayo encaja en ese perfil. Las conversaciones entre ambos clubes ya habrían comenzado y el jugador estaría dispuesto a vestir la camiseta de uno de los equipos más importantes del país.
Mucha atención que Facundo Boné tiene todo adelantado para ser nuevo jugador de @MillosFCoficial ya habría recibido el Ok del cuerpo técnico.— Daniel Pérez (@dperezdeportes) November 3, 2025
Sin embargo, la operación no está exenta de desafíos. El equipo bogotano deberá negociar con el Pasto las condiciones del traspaso, incluyendo la ficha y los derechos deportivos del jugador. Además, el reto de Boné sería responder de inmediato a las expectativas de una afición exigente, que espera ver resultados tangibles desde las primeras jornadas de 2026.
Millonarios parece decidido a iniciar una nueva etapa con jugadores comprometidos y de alto rendimiento. Si la incorporación de Boné se concreta, no solo reforzará el ataque, sino que enviará un mensaje claro de ambición y renovación. El uruguayo podría ser la pieza que devuelva la ilusión a la afición y marque el inicio de un ciclo exitoso en la capital.
