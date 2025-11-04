Millonarios ficharía delantero extranjero para 2026: "Está encaminado"

El interés por el jugador se explica no solo por sus condiciones técnicas, sino también por su experiencia y conocimiento del entorno. De acuerdo con fuentes cercanas al cuadro azul, el delantero podría ser la respuesta a la falta de contundencia que afectó a los embajadores durante la temporada. Además, su llegada permitiría reemplazar a algunos futbolistas de mayor edad y ofrecer una opción fresca para dinamizar el juego ofensivo del club.

Facundo Boné, de 29 años, vive un gran momento en el Deportivo Pasto. En la campaña más reciente disputó 36 encuentros, marcó siete goles y aportó seis asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes del conjunto nariñense. Tal rendimiento ha despertado el interés de varios equipos, pero Millonarios parece haber tomado la delantera en la puja. Su pasado bajo la dirección de Torres en el Deportes Tolima también representa un punto a favor, pues existe una relación profesional que podría facilitar su adaptación.

La llegada del atacante representaría un mensaje contundente por parte de la institución: volver a competir con fuerza en todos los frentes. La hinchada azul ha pedido refuerzos de jerarquía y el uruguayo encaja en ese perfil. Las conversaciones entre ambos clubes ya habrían comenzado y el jugador estaría dispuesto a vestir la camiseta de uno de los equipos más importantes del país.