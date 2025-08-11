¿Millonarios hizo las cosas mal?: FIFA podría sancionarlo por polémica en fichajes

Millonarios no ha encontrado el camino que les permita empezar a sumar de a tres unidades en la Liga BetPlay 2025-II, el equipo comandado por David González sigue en el fondo de la tabla de posiciones y la situación preocupa a los hinchas, quienes han expresado su descontento frente a este mal momento.

Los fanáticos del cuadro 'embajador' han tenido que ver cómo su equipo pasó de estar en las instancias finales de la competencia en el primer semestre y de contar con una de las plantillas más costosas del Fútbol Profesional Colombiano, a quedarse con un equipo que no era titular, sumaba pocos minutos y son muy jóvenes. Sin embargo, las directivas del club dieron un parte alentador en cuanto a la economía del club debido a la gran cantidad de transferencias, pero esta misma podría haber incurrido en una falta al reglamento de la FIFA y por lo cual se podrían llegar a tomar medidas.

Millonarios aclaró la situación de sus traspasos en el mercado de fichajes

Puede que Millonarios no la esté pasando bien con su presente deportivo en la Liga BetPlay 2025-II, pero sin duda alguna sus destacadas participaciones en el FPC le permitieron dar a conocer a sus jugadores a nivel internacional y que posteriormente se diera la oportunidad de enviarlos al exterior para que puedan seguir sumando minutos y de paso ganarse una retribución económica.

Hasta el momento se ha dado a conocer la salida de ocho figuras con importante paso por el equipo, lo que estaría incumpliendo con el reglamento de la FIFA que no permite la salida de seis jugadores por una duración mínima de seis meses. Sin embargo, el periodista Julián Capera aclaró la situación y dio a conocer que estaban en el límite, ya que hay de por medio jugadores Sub 20 y con posibilidad de repesca, por lo que no influiría en el reglamento.