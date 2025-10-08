Millonarios llora a Miguel Ángel Russo: así fue su legado en el embajador

Todo empezó el 23 de diciembre de 2016, cuando el club bogotano anunciaba la llegada de Russo para ser su nuevo entrenador. El del sur del continente que se formó futbolísticamente en Estudiantes de La Plata, baja la escuela de Carlos Bilardo llegó al azul para remplazar a su compatriota Diego Cocca.

En su primera aventura al mando de Millonarios, Russo se quedó al borde de la final. En las semifinales del Torneo Apertura, el equipo bogotano cayó ante Atlético nacional con un gol de Dayro Moreno en el partido de vuelta sobre los minutos finales. Sin embargo, la revancha no tardó mucho en llegar.

Durante el segundo semestre, el entrenador logró armar una base sólida liderada por futbolistas como Nicolás Vikonis Andrés Cadavid, Jhon Duque, Juan Guillermo Domínguez, David Mackalister Silva, Henry Rojas, Ayron del Valle, entre otros. Allí el equipo se consolidó y empezó el camino rumbo a la anhelada estrella 15.

Para los playoffs de aquel año, los bogotanos eliminaron en cuartos de final a La Equidad, posteriormente dejaron en el camino al América de Cali y en la final llegaron al esperado duelo ante su rival de toda la vida; Independiente Santa Fe.

La final ante los cardenales fue pareja. En el duelo de ida con los azules de locales, el partido acabó igualado 2-2. Mientras que en la vuelta fue el recordado gol de Henry Rojas el que acabó coronando la estrella para el equipo de Russo. Un trofeo con el que Miguel inmortalizó su nombre en el equipo embajador.

Russo logró un triunfo para la historia, pero una vez pasó la final reveló que padecía cáncer. Su enfermedad empezó a alejarlo lentamente de las canchas. Aunque a principio de 2018, el entrenador llevó a los bogotanos a conquistar la Superliga de campeones ante Atlético Nacional. Otro hito para los azules, que con el argentino ganaron dos títulos ante sus principales rivales.