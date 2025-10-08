Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 19:06
Millonarios llora a Miguel Ángel Russo: así fue su legado en el embajador
Russo conquistó el título más celebrado en la historia de Millonarios.
Miguel Ángel Russo falleció este ocho de octubre luego de las complicaciones médicas de las últimas semanas. El entrenador de Boca Juniors se despidió del plano terrenal a los 69 años luego de casi una década batallando contra el cáncer de próstata y vejiga.
Lea también: Luto en el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo, histórico en Millonarios
Durante su larga historia en el mundo del fútbol, el DT vivió una etapa de su carrera como técnico en Colombia. Allí, el nacido en Lanús estuvo al frente del banquillo técnico de Millonarios durante dos años. El argentino llegó en 2017 como una sorpresa para la hinchada y el entorno embajador y se marcó dejando el título más festejado por la afición.
Todo empezó el 23 de diciembre de 2016, cuando el club bogotano anunciaba la llegada de Russo para ser su nuevo entrenador. El del sur del continente que se formó futbolísticamente en Estudiantes de La Plata, baja la escuela de Carlos Bilardo llegó al azul para remplazar a su compatriota Diego Cocca.
En su primera aventura al mando de Millonarios, Russo se quedó al borde de la final. En las semifinales del Torneo Apertura, el equipo bogotano cayó ante Atlético nacional con un gol de Dayro Moreno en el partido de vuelta sobre los minutos finales. Sin embargo, la revancha no tardó mucho en llegar.
Durante el segundo semestre, el entrenador logró armar una base sólida liderada por futbolistas como Nicolás Vikonis Andrés Cadavid, Jhon Duque, Juan Guillermo Domínguez, David Mackalister Silva, Henry Rojas, Ayron del Valle, entre otros. Allí el equipo se consolidó y empezó el camino rumbo a la anhelada estrella 15.
Para los playoffs de aquel año, los bogotanos eliminaron en cuartos de final a La Equidad, posteriormente dejaron en el camino al América de Cali y en la final llegaron al esperado duelo ante su rival de toda la vida; Independiente Santa Fe.
La final ante los cardenales fue pareja. En el duelo de ida con los azules de locales, el partido acabó igualado 2-2. Mientras que en la vuelta fue el recordado gol de Henry Rojas el que acabó coronando la estrella para el equipo de Russo. Un trofeo con el que Miguel inmortalizó su nombre en el equipo embajador.
Russo logró un triunfo para la historia, pero una vez pasó la final reveló que padecía cáncer. Su enfermedad empezó a alejarlo lentamente de las canchas. Aunque a principio de 2018, el entrenador llevó a los bogotanos a conquistar la Superliga de campeones ante Atlético Nacional. Otro hito para los azules, que con el argentino ganaron dos títulos ante sus principales rivales.
En otras noticias
¿MILLONARIOS SE ENCONTRÓ LA VICTORIA?
Para 2018, el rendimiento del club bajó de manera notable. En la Copa Libertadores el equipo no clasificó en la fase de grupos y en la Liga fue cediendo terreno. Los viajes del argentino para tratar su enfermedad abrieron largas ausencias en el banquillo, donde finalmente Hugo Gottardi lo remplazó. Finalmente, el 5 de noviembre su etapa en el onceno azul fue terminada por mutuo acuerdo con la institución.
Le puede interesar: Leonardo Castro vuelve al gol con Millonarios y ¿Hay renovación?
Durante su paso por la casa azul, el argentino le devolvió a los embajadores la condición de equipo protagonista que no asumía en torneos anteriores. En su paso se formaron varios de los referentes que se mantuvieron en el equipo durante los pasos de hombres como Jorge Luis Pinto y Alberto Gamero. Su estadía le regreso la confianza a la hinchada y forjó la base para los éxitos de años siguientes.
Fuente
Antena 2