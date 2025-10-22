“Millonarios no sabía lo que tenía con Néiser Villarreal”

La Selección Colombia Sub-20 volvió a dar de qué hablar en el Mundial de la categoría que se jugó en Chile hace unos días. César Torres no dudó en tener en cuenta nada más ni nada menos que a Neiser Villarreal, jugador muy discutido por polémicas que lo cesaron en Millonarios. Pese a que tiene contrato todavía con el cuadro albiazul, el delantero respondió a la perfección cuando se le llamó.

Y es que, por las polémicas, el mismo Neiser Villarreal llamó a César Torres para pedirle que no fuera convocado, algo que se reveló en pleno Mundial. Torres no tuvo ninguna duda en negar la petición del tumaqueño y fue uno de los primeros citados, dejando con la boca abierta a críticos.

Neiser Villarreal, que no ha contado con la suerte deseada en Millonarios, fue el goleador del Sudamericano con ocho tantos y en el Mundial anotó cinco goles, tres de ellos ante España en cuartos de final y los otros dos con Sudáfrica en los octavos.

César Torres estuvo en entrevista con La FM Más Deportes en donde indicó por qué no dudó en tener en cuenta a Neiser Villarreal para la convocatoria del Mundial Sub-20. Y sí que le dio resultado, pues, los demás competidores en la posición no tuvieron la misma pegada.

TORRES LANZÓ DARDO A MILLONARIOS POR NEISER VILLARREAL

Juan Felipe Cadavid no dudó en preguntar por la presencia del atacante en la nómina de convocados para del Mundial. La respuesta del entrenador fue muy sensata afirmando que, “primero, porque fue el goleador del Sudamericano. Todo lo demás que dices es cierto, llegó a Millonarios, empezó a competir, tuvo buenos rendimientos al inicio, no pudo marcar, luego se nos lesiona con nosotros. La lesión era compleja”.

Luego, habló sobre el suceso de la camiseta del América de Cali que se volvió viral en un en vivo de Instagram, “Neiser quedó muy solo. Millonarios lo baja a la Sub-20 y retrasa un poco su recuperación porque no es lo mismo que estés en el staff médico del equipo de mayores a estar con el staff médico de la Sub-20. Estuvimos pendientes con el cuerpo médico de la profesional y de las divisiones menores.

Se solicitó a través de Federación que lo llevemos a Barranquilla el 30 de agosto para alcanzarlo a recuperar, cuando lo revisa el departamento médico de nuestra selección absoluta, el panorama era difícil de que estuviera. La recuperación tuvo varios redireccionamientos hasta llegar al punto que llegó. Siempre diseñamos un equipo con él, todo eso le dio cariño, lo llenó de amor, sabemos lo que da para la parte competitiva y representa para los rivales”.

Posteriormente, habló que tenían los planes con Emilio Aristizábal, uno de los goleadores de la Liga BetPlay. No importaron las actitudes de Neiser en Millonarios y que ya vienen dando de qué hablar, especialmente porque no se presentó a los entrenamientos, teniendo en cuenta que tiene contrato todavía.

El entrenador vallecaucano sentenció que, “siempre digo que hay que escuchar las dos versiones. A Neiser yo no lo veo en Millonarios, yo lo veo en la Selección Bogotá. Cuando yo lo invito al primer ciclo, ni con ese primer ciclo fue tenido en cuenta en la profesional. Yo creo que ellos no sabían lo que tenían, no lo cuidaron de la manera que deben cuidarlo. Había alguien que lo conocía muy bien, Édgar Moreno nos lo recomendó a nosotros, pero seguramente no los escuchaba”.

Afirmó que las situaciones polémicas podían ir de la mano con temas reprimidos que tenía en su corazón y que soltó con el paso del tiempo. Sin embargo, dejó claro que Millonarios no supo lo que perdió por no ponerle el cuidado y el trato necesario para el goleador de la Sub-20.