Millonarios no se detiene: renovó destacada figura hasta 2027

Millonarios no tuvo una buena temporada 2025, los resultados no fueron los mejores en ninguna de las competencias que disputó a lo largo de los dos semestres y de paso también comenzó a sufrir por una gran cantidad de bajas sensibles, tanto por lesiones como por el respectivo mercado de fichajes.

El cuadro 'embajador' tuvo incluso un cambio de entrenador y actualmente se encuentra Hernán Torres, viejo conocido del club al cual se le dio su respectivo voto de confianza, pero la verdad es que todavía no se ha podido acoplar a lo que tiene en cuanto a la plantilla, pero se espera que para la siguiente temporada, la cual empezará desde cero, pueda tener más tiempo para trabajar y aclarar ideas con un equipo que conforme él mismo con su idea de juego, por lo que se están llevando a cabo varias renovaciones para este proyecto y entre las cuales se encuentra la de Jorge Arias.

Le puede interesar: Millonarios busca milagros con una novedad: así enfrentará a Once Caldas

Jorge Arias se queda en Millonarios hasta 2027

La temporada 2025 está a punto de llegar a su fin y junto con ello las mesas directivas de los equipos empiezan a trabajar en la respectiva reestructuración de la plantilla de jugadores. Justamente Millonarios es uno de los que pegó primero, llevando a cabo varias renovaciones que le funciones al futuro proyecto del estratega tolimense.

Con el pasar de los días se ha venido confirmando que figuras como Leonardo Castro, Andrés Llinás y Danovis Banguero decidieron seguir apostando por el cuadro bogotano y extendieron su vínculo. Aunque esto no se detuvo con estos tres movimientos, ya que recientemente también se confirmó la renovación de Jorge Arias.