Millonarios no se detiene: renovó destacada figura hasta 2027
Millonarios sigue sorprendiendo con las renovaciones de sus figuras y ya se afianzó con otra figura hasta 2027.
Millonarios no tuvo una buena temporada 2025, los resultados no fueron los mejores en ninguna de las competencias que disputó a lo largo de los dos semestres y de paso también comenzó a sufrir por una gran cantidad de bajas sensibles, tanto por lesiones como por el respectivo mercado de fichajes.
El cuadro 'embajador' tuvo incluso un cambio de entrenador y actualmente se encuentra Hernán Torres, viejo conocido del club al cual se le dio su respectivo voto de confianza, pero la verdad es que todavía no se ha podido acoplar a lo que tiene en cuanto a la plantilla, pero se espera que para la siguiente temporada, la cual empezará desde cero, pueda tener más tiempo para trabajar y aclarar ideas con un equipo que conforme él mismo con su idea de juego, por lo que se están llevando a cabo varias renovaciones para este proyecto y entre las cuales se encuentra la de Jorge Arias.
Jorge Arias se queda en Millonarios hasta 2027
La temporada 2025 está a punto de llegar a su fin y junto con ello las mesas directivas de los equipos empiezan a trabajar en la respectiva reestructuración de la plantilla de jugadores. Justamente Millonarios es uno de los que pegó primero, llevando a cabo varias renovaciones que le funciones al futuro proyecto del estratega tolimense.
Con el pasar de los días se ha venido confirmando que figuras como Leonardo Castro, Andrés Llinás y Danovis Banguero decidieron seguir apostando por el cuadro bogotano y extendieron su vínculo. Aunque esto no se detuvo con estos tres movimientos, ya que recientemente también se confirmó la renovación de Jorge Arias.
El defensor de 32 años juega en Millonarios desde 2023, convirtiéndose poco a poco en una de las figuras destacadas del club, llegando a ser incluso uno de sus capitanes. Su destacado rendimiento en estos años causaron que la junta directiva de la institución y el cuerpo técnico decidieran seguir contando con él hasta junio de 2027.
¿Cómo le ha ido a Jorge Arias en Millonarios?
Tras su salida de Junior de Barranquilla en el cierre de 2022, Millonarios le abrió las puertas al defensor central y no decepcionó con el pasar del tiempo, llegando a sumar, hasta el momento, 127 partidos, más de 9.300 minutos en los que se ha reportado con cuatro goles, dos asistencias y dos títulos, la Liga BetPlay en 2023 y la Superliga en 2024.
